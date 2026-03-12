شنیده شدن چندین صدای انفجار در شمال و جنوب اصفهان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f7 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0648 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06af\u0648\u0634 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0646\u06cc\u0633\u062a.