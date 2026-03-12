جوان آنلاین: همزمان با شهادت مقتداى نستوه، شجاع، بصیر و مجاهد خستگى‌ناپذیر ایران و جهان اسلام، آیت‌الله العظمى امام خامنه‌ای عزیز (رضوان اللّه تعالی علیه)، در روز یکشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم‌ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.

به گزارش تسنیم، امیر سپهید شهید موسوی، رئیس ستادکل نیروهاى مسلح؛ سردار سپهبد شهید پاکپور، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ امیر دریاسالار شهید شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع؛ امیر سرلشکر شهید نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح از جمله شهدایی بودند که در حین جلسه شورای دفاع، دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهیدشان پیوستند.

سردار سپهبد شهید محمد پاکپور متولد سال ۱۳۴۰ در شهر اراک بود، خانواده پاکپور که در یکی از محله‌های قدیمی و اصیل اراک قرار دارد از خانواده‌های خوشنام، شناخته شده و اصیل شهر اراک است به طوریکه شهیدسپهبد پاکپور در طول دوران حیات ارزشمند خود، بار‌ها و بار‌ها در فواصل مختلف ضمن سفر به این شهر، نسبت به زادگاه و شهر خود علاقه خاصی داشت.

اکنون اراکی‌ها مهمان ویژه‌ای دارند و به دنیا نشان خواهند داد بهشت مفاخر ایران اسلامی قدرشناس فرزندان غیور خود است به طوری که طبق برنامه فرمانده اراکی کل سپاه، به دیار خودش باز می‌گردد و استان مرکزی آماده میزبانی از پیکر مطهر این شهید والامقام خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مراسم وداع با پیکر مطهر سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده اراکی کل سپاه پاسداران امشب پنجشنبه ۲۱ اسفند ساعت ۲۰ در میدان شهدای شهر اراک با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.

همچنین، مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید محمد پاکپور نیز فردا روز جمعه ۲۲ اسفند ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت مصلی شهر اراک و همزمان با راهپیمایی روز قدس با حضور مردم روزه دار و قدرشناس اراک و مسئولان برگزار می‌شود.