صدای مردم از قلب ایران در مراسم تشییع فرماندهان شهید و جمعی از شهدای جنگ رمضان

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان روز گذشته میدان انقلاب اسلامی تهران، غرق در حماسه و شعار شد. مراسم باشکوه تشییع شهدای جنگ رمضان، با حضور سیل عظیمی از جمعیت آغاز شد
مهسا گربندی

جوان آنلاین: روز گذشته میدان انقلاب اسلامی تهران، غرق در حماسه و شعار شد. مراسم باشکوه تشییع شهدای جنگ رمضان، با حضور سیل عظیمی از جمعیت آغاز شد. هنوز ساعت رسمی مراسم نرسیده، میدان مملو از جمعیت شد و هر قطار مترو در ایستگاه انقلاب، تعداد زیادی از افراد را به سوی این میدان می‌آورد. 
مراسم تشییع، ادای احترام به پیکر‌های مطهر سرداران و قهرمانان کشورمان بود که در نخستین ساعات جنگ، طعمه توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی شدند؛ امیر سپهبد «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار سپهبد پاسدار «محمد پاکپور» فرمانده کل شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید امیر دریابان «علی شمخانی» دبیر شهید شورای دفاع کشور، شهید امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سردار شهید «محمد شیرازی» رئیس شهید دفتر فرماندهی معظم کل قوا، سردار دره باغی، سردار علی تاجیک، سردار داود عسگری، سردار حسینی مطلق، سردار بابائیان، سردار هلالی و سردار شهید رضائیان؛ و همچنین تشییع پیکر جمعی از هموطنان شهیدمان به‌ویژه آنهایی که به‌صورت خانوادگی به شهادت رسیدند.
در میان جمعیت، معلمی میانسال در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد، با صدای لرزان گفت: «دلم پر از خشم و اندوه است، اما این خشم، من را به ایستادگی و مقاومت بیشتر وا می‌دارد. خون دانش‌آموزان شهید میناب و دیگر شهدایمان نباید پایمال شود.» 
کمی آن‌طرف‌تر جوانی ایستاده بود که پرچم ایران را در دست داشت. او درباره علت حضورش در این مراسم این‌گونه توضیح داد: «آمریکا و صهیونیسم فکر کرده‌اند می‌توانند با ترور و تهدید، اراده‌ی ما را خم کنند؟ نه! امکان ندارد. ما با خون همین شهدا، از این خاک محافظت خواهیم کرد. آنها به چشم خود خواهند دید که از خون این شهدا لاله می‌دمد.»
خانمی محجبه که همراه با دو فرزند خود در این مراسم تشییع شرکت کرده بود نیز قرآنی که در دستش بود را نشان داد و گفت: «من شب گذشته (شب دوم قدر) را با قرآن و دعا به صبح رساندم. همه دعایم این بود که پیروزی کشورم را در این جنگ ناجوانمردانه ببینم. بدون شک تک‌تک این شهدای عزیزمان، راه را به ما نشان داده‌اند و ما باید مسیر آنها را ادامه دهیم. من و خانواده‌ام تا پای جان از این انقلاب و رهبرمان دفاع می‌کنیم و تمام قد مقابل دشمن می‌ایستیم.»
مردان و زنان سالخورده نیز در میان جمعیت دیده می‌شدند. آنها هم آمده بودند. در میا‌نشان، پیرمردی با چهره‌ای خندان و چشمانی براق فریاد زد: «اینجا قلب تپنده ایران است! اینجا جایی است که فریاد «مرگ بر آمریکا» از هر سو بلند می‌شود. آنها خیال خام دارند و آرزوی محال تجزیه شدن ایران را به گور خواهند برد.» 
برخی نیز از بیعت و عهد و پیمان خود با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران در این مراسم تشییع گفتند. دختر نوجوانی که همراه پدر و مادر و برادر کوچکش در این مراسم شرکت کرده بود، با صدایی پر از شور و هیجان گفت: «من با رهبرم، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیعت می‌کنم و به ایشان افتخار می‌کنم. او نور امید ما در این دنیای تاریک است. من آماده‌ام تا جانم را فدایشان کنم.» 
همچنین یک پسر جوان که همراه دوستانش به این مراسم آمده و سربند یا علی روی پیشانی‌اش بسته بود، گفت: «این شهدا که امروز برای تشییع آنها آمده‌ایم، نماد مقاومت و ایستادگی ما در برابر ظلم و ستم هستند. خوش به سعادتشان که به شهادت رسیدند.»
زن و مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، همه آمده بودند. هیچ کدامشان باکی از حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشتند. اگر هم داشتند، شجاعت به خرج می‌دادند. عمده حاضران همراه با خانواده‌شان آمده بودند و وقتی که پدافند‌های تهران فعال شد، فریاد‌های «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند و ثابت قدم ایستادند. 
تلاوت قرآن و سرود ملی بخشی از این مراسم حماسی بود و سپس، شعار‌های انقلابی علیه دشمن متجاوز، فضا را پر کرد. نوحه دلنشین مداحان اهل بیت، حاج نریمان پناهی، حاج امیر عباسی و حاج محمدحسین پویانفر، اشک‌ها را جاری و فرهنگ عاشورایی را در دل‌ها زنده کرد.
سیل جمعیت، پیکر‌های مطهر شهدا را (که نوزاد دو ماهه و کودکان خردسال نیز در میانشان بود) همراهی می‌کرد. مردم حاضر در این مراسم، مسیر میدان انقلاب تا خیابان حافظ را طی کردند و به معراج شهدا رسیدند. بی‌تردید این تشییع باشکوه مردمی، نه تنها ادای احترام به شهدا بود، بلکه تجلی اتحاد، همبستگی و عزم راسخ ملت ایران برای مقابله با تهدیدات و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود، پیامی که از دل هر ایرانی می‌گذرد، اینکه ما تا پای جان، پاسدار خاک‌مان، پاسدار آرمان‌هایمان و پاسدار آزادی‌مان خواهیم بود.

