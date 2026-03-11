کد خبر: 1348404
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰
جامعه » اخبار كلی

یک‌طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز

یک‌طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز رئیس پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محور‌های شمالی کشور به دلیل افزایش حجم تردد خبر داد.

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی منتهی به استان‌های شمالی اظهار کرد: با توجه به افزایش بار ترافیکی در مسیر‌های شمالی، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۹ اسفند) محدودیت ترافیکی یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال خواهد شد.

به گزارش مهر، وی افزود: این محدودیت با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی اجرا می‌شود و تا زمان عادی شدن شرایط و روان‌سازی تردد در این محور‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه درخصوص وضعیت جاده هراز نیز گفت: در این محور نیز افزایش حجم ترافیک گزارش شده است و در صورت تشدید بار تردد، احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال وجود دارد.

سردار کرمی اسد همچنین با اشاره به شرایط جوی محور‌های کوهستانی شمال کشور خاطرنشان کرد:بار دیگر شاهد بازگشت شرایط جوی زمستانی در برخی محور‌های کوهستانی کشور هستیم و در برخی مقاطع از محور‌های شمالی احتمال بارش برف گزارش شده است که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شود، از این رو رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان ضروری است.

به گفته وی، در حال حاضر در محور‌های آزادراه قزوین–رشت و جاده فیروزکوه نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

با این حال تردد در سایر محور‌های مواصلاتی کشور به صورت روان در جریان است و در حال حاضر محور مسدودی در سطح کشور گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان با توصیه به رانندگان گفت: با توجه به احتمال بارش برف و لغزندگی سطح جاده‌ها، رانندگان پیش از آغاز سفر مدیریت زمان سفر را مدنظر قرار داده و حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. همچنین رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودرو‌های دیگر و توجه به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های پلیس راه از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی در محور‌های کوهستانی است.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس راه با استقرار تیم‌های گشتی و نظارتی در محور‌های پرتردد، به صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش کرده و در صورت نیاز، محدودیت‌های ترافیکی لازم را با هدف تأمین ایمنی سفر و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای اعمال خواهد کرد.

