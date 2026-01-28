تئوریسین وطنی انقلاب مخملی مدافع اقدام نظامی علیه ایران

جوان آنلاین: بازوی رسانه‌ای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، در تداوم التماس‌های خود از رئیس‌جمهور امریکا برای حمله به ایران، این بار سراغ رامین جهانبگلو، عنصر بدنام ضد انقلاب رفته و از قول او گفته است «بدون حمایت خارجی نمی‌توان در برابر بی‌رحمی جمهوری اسلامی ایستاد!»

امیرسلطان‌زاده، عضو تحریریه تلویزیون صهیونیستی ­ایران‌اینترنشنال، در توجیه اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز حوادث دی‌ماه که به اذعان منابع و مقامات غربی، با مشارکت و هدایت سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد، بسیاری از شهر‌های کشور را به صحنه جنگ و نا آرامی کشاند، این بار سراغ رامین جهانبگلو، رفته و از قول او ادعا کرده است «با سرکوب فعلی، طبقه متوسط و افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، به‌تدریج به این باور می‌رسند که تنها یک شورش مسلحانه یا مداخله خارجی می‌تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند». اما رامین جهانبگلو که رسانه تروریستی اینترنشنال او را به عنوان «نظریه‌پرداز مبارزات خشونت‌پرهیز» معرفی کرده است، کیست که اکنون مدافع اقدام نظامی علیه ایران شده است. جهانبگلو از اعضای اصلی حلقه کیان بود که دهه ۷۰ در قلب کانون تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی قرار گرفت و در انتشار نشریاتی مانند کلک، گفت‌و‌گو و کیان مشارکت کرد. این فعال جنگ نرم فرهنگی که دهه ۷۰ با سفر به تهران و عضویت در حلقه کیان مأموریت یافته بود انقلاب رنگی در تهران را تئوریزه کند، اردیبهشت ۱۳۸۵ زمانی که تصمیم داشت برای شرکت در کنفرانسی درباره ایران به بروکسل سفر کند، در فرودگاه مهرآباد به اتهام ارتباط با بیگانه دستگیر شد. برخی منابع خبری بعد‌ها اعلام کردند که اتهام جهانبگلو «همکاری اطلاعاتی با سلطنت‌طلبان و برخی گروه‌های معارض جمهوری اسلامی» بوده است. بعد‌ها محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات اتهام وی را تلاش برای ایجاد «انقلاب مخملی» و نرم اعلام کرد. جهانبگلو سال ۸۶ دربرنامه «به اسم دموکراسی» که از رسانه ملی پخش شد، اذعان کرد: «من الان که بر می‌گردم به این فعالیت چند ساله‌ام از دوره امریکا تا ایران، می‌بینیم فعالیت‌هایی که داشتم بیشتر در راستای منافع دشمنان ایران قرار گرفته است تا در راستای منافع ملت ایران و از کرده خودم خیلی پشیمانم و فکر می‌کنم که به بهترین وجه باید آن را بتوانم جبران کنم». اکنون او آن سوی آب‌ها در هیئت وطن‌فروشی ظاهر شده است و ذیل نام «نظریه‌پرداز مبارزات خشونت‌پرهیز» از امریکا و ترامپ تمنای اقدام نظامی علیه ایران را دارد.