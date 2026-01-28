صالحی: هنر باید در میان مردم باشد

جوان آنلاین: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جشنواره را باید با موضوعات اصلی زندگی مردم درگیر کرد، گفت: هنر باید در میان مردم باشد، با موضوعات مردم باشد و توسط مردم رونق یابد. یکی از این موضوعات چالش آب است و با ابزار هنر می‌توان برای رفع چالش آب گام برداشت.

به گزارش «جوان»، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر با مسئولان برگزاری جشنواره دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در ابتدای این نشست دست‌اندرکاران برگزاری هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر، گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و به بیان چالش‌ها و راهکار‌های برون رفت از آنها پرداختند. سپس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به درنظر گرفتن موضوع آب برای جشنواره هنر‌های تجسمی فجر گفت: از چند دریچه می‌توان به مسئله آب نگاه کرد که هریک از آنها می‌تواند تبعات و نتایج خاص خود را داشته باشد. صالحی تصریح کرد: نگاه اول این است که این عنصر حیاتی به خدمت مورد انتظار از دولت تبدیل شده است، نگاه دوم درنظر گرفتن آب به مثابه یک کالاست. وی افزود: نگاه سوم به آب به عنوان نعمت است و نگاه آخر توجه به آب به عنوان عنصر پایه حیات و مدنیت است. صالحی با بیان اینکه تلقی تمدنی ما از آب نیز این بوده است که نعمتی مشابه سایر نعمات یا کالایی مشابه سایر کالا‌ها نیست، افزود: مدنیت، تمدن و رفاه از آب سرمنشأ دارد و اگر نگاهی الهیاتی به موضوع آب داشته باشیم باتوجه به آیه وَکانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ (سوره هود، آیه ۱۷) اقتدار و نظام قدرت ازلی و ابدی الهی به نوعی بر کانون آب متکی است.

وزیر فرهنگ تصریح کرد: دوستان ما باتوجه به اهمیت موضوع «آب» قدمی در جشنواره هنر‌های تجسمی برداشته‌اند که قرار نیست محدود به ایام جشنواره بماند، همچنین استان‌های مختلف را درگیر خود می‌کند.

صالحی با بیان اینکه از طرفی قصد نداریم هنر هنرمند به صورت مونولوگ به جامعه عرضه شود، گفت: یکی از روش‌هایی که می‌تواند در فرهنگسازی مؤثر باشد، این است که به جای ارتباط یک طرفه، ارتباط دوسویه به‌وجود بیاید، چراکه خلق کردن، موجب تأثیرگذاری و نهادینه‌سازی مسئله است؛ اثرگذاری رابطه مونولوگی برای تغییر رفتار زمان‌بر است، اما مشارکت داشتن در یک مسئله مسیر فرهنگ را سرعت می‌بخشد.

وی افزود: مسیری آغاز شده است و وزارت فرهنگ برای توجه بیشتر به مسئله آب و فرهنگ‌گستری درمورد این موضوع گام برداشته است.

صالحی با اشاره به اینکه شرایط آب در کشور به دغدغه‌ای همگانی تبدیل شده است و با ابزار هنر می‌توان برای رفع این دغدغه گام برداشت، تصریح کرد: ظرفیت قابل توجهی در شاخه‌های مختلف هنر از جمله هنر‌های تجسمی وجود دارد و امیدوار هستیم این اقدام، آغازی برای رخ دادن اتفاقات مؤثر در این حوزه باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر رویه‌ای که از سال پیش در جشنواره هنر‌های تجسمی رخ داده است، گفت: در جشنواره‌های پیشین سعی می‌شد مردم را به گالری‌ها بیاوریم، اما افرادی از گالری‌ها بازدید می‌کردند که یا جزو هنرمندان بودند یا علقه و تخصص هنری داشتند، اما از سال گذشته سعی شد گالری را میان مردم ببریم. صالحی تصریح کرد: ایرانیان به هنر علاقه دارند، اما به مرور زمان هنر جنبه اشرافی و تخصص‌گرایی پیدا کرد، به همین دلیل شاید دورنمای روشنی از انتقال گالری به میان مردم وجود نداشت، ولی تجربه سال گذشته به ما نشان داد این مسیر ناممکن نیست و می‌شود این راه را رفت. وی افزود: نکته دیگر این است که هنر را باید به میان مردم ببریم و با مسائل مردم درگیر کنیم. البته چگونگی آن بحث دیگری است، مثلاً سال گذشته موضوع جشنواره، درخت بود و امسال آب است.

صالحی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های تمدنی ما این است که براساس آب شکل گرفته است، البته این ویژگی برای کشور‌های مختلف متفاوت است. برای مثال، ممکن است تمدن کشوری دیگر به دلیل وجود یک جاده خاص شکل گرفته باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جشنواره را باید با موضوعات اصلی زندگی مردم درگیر کرد، گفت: هنر باید در میان مردم باشد، با موضوعات مردم باشد و توسط مردم رونق یابد و موضوعات جشنواره تجسمی، از مسائل مردم باشد. صالحی تصریح کرد: باید مردم در خلق هنر مشارکت یابند و افراد عادی احساس کنند می‌توانند هنرمند باشند، البته این اتفاق در کشور ما سابقه تاریخی دارد و در ایران باستان آثار بسیاری (که ما آنها را هنر می‌دانیم) توسط مردم عادی خلق می‌شده است. وی افزود: به‌نظر می‌رسد تجربه جدیدی در حال تولد است و امیدوار هستیم رویکرد جدید حاکم بر هنر‌های تجسمی در هنر ایرانی به نقطه عطف بدل شود.