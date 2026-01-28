جوان آنلاین: سرقت‌های خشن خیابانی در شب‌های پرتنش تهران که با تهدید چاقو و هدف قرار دادن زنان و مردان جوان انجام می‌شد، با سرنخ ظریفی از سوی یکی از قربانیان به شناسایی سردسته باندی سابقه‌دار انجامید؛ باندی که اعضایش تصور می‌کردند در شلوغی خیابان‌ها هرگز شناسایی نخواهند شد.

شامگاه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه امسال، مأموران پلیس تهران با شکایت‌های مشابه و سریالی شهروندان درباره سرقت‌های خیابانی روبه‌رو شدند. بررسی‌ها نشان می‌داد پنج سارق نقابدار با سوءاستفاده از شلوغی و ناآرامی خیابان‌ها، با تهدید چاقو اقدام به سرقت اموال شهروندان، به‌ویژه زنان جوان می‌کردند. سارقان با ایجاد رعب و وحشت، گوشی تلفن همراه، طلا و زیورآلات قربانیان را سرقت می‌کردند و در تاریکی و ازدحام خیابان‌ها ناپدید می‌شدند.

آغاز تحقیقات پلیس

بررسی‌های میدانی پلیس در ابتدا به نتیجه نرسید، چرا که سارقان در تمام سرقت‌ها از ماسک و نقاب استفاده می‌کردند و دوربین‌های مداربسته نیز موفق به ثبت چهره آنان نشده بود. تحقیقات برای شناسایی سارقان خشن ادامه داشت تا اینکه یکی از شاکیان سرنخی مهم در اختیار مأموران قرار داد.

نشانه‌ای روی دست سارق

زن جوانی که یکی از قربانیان این سرقت‌ها بود، در شکایت خود گفت: «شامگاه هجدهم دی‌ماه از محل کارم خارج شدم تا به خانه برگردم. خیابان به خاطر ناآرامی‌ها شلوغ بود که چند مرد جوان با ماسک‌های عجیب مرا محاصره کردند. با تهدید چاقو تلفن همراه و اموالم را گرفتند و حتی مرا تهدید به مرگ کردند.»

وی ادامه داد: «از ترس هیچ مقاومتی نکردم، اما وقتی یکی از آنها دستش را جلو آورد تا گوشی‌ام را بگیرد، متوجه آثار ماه‌گرفتگی روی دستش شدم. بعد از سرقت، به‌سرعت فرار کردند و داد و فریادم در آن شلوغی به جایی نرسید.»

ردپای سارق سابقه‌دار

با این سرنخ، مأموران پلیس بازبینی دوربین‌های مداربسته محل حادثه را دوباره در دستور کار قرار دادند و در نهایت به ردپای یک سارق سابقه‌دار رسیدند. تصاویر ثبت‌شده و نشانی‌های ارائه‌شده از سوی شاکی نشان می‌داد یکی از متهمان فردی به نام کامبیز است. بررسی سوابق این متهم مشخص کرد وی اهل یکی از شهر‌های غربی کشور بوده و چندین سابقه کیفری در پرونده‌اش ثبت شده است.

دستگیری سردسته و فروپاشی باند

پس از شناسایی متهم اصلی، مأموران او را تحت تعقیب قرار دادند و راهی محل زندگی‌اش شدند. چند روز بعد، کامبیز دستگیر و برای انجام بازجویی به تهران منتقل شد.

این متهم در جریان بازجویی‌ها چهار همدست خود را معرفی کرد و پلیس موفق شد سایر اعضای باند را نیز یکی‌یکی بازداشت کند. متهمان در اعترافات خود به سرقت‌های سریالی از شهروندان تهرانی در جریان شلوغی‌های خیابانی اعتراف کردند.

برای سرقت به تهران آمدیم

کامبیز، سردسته باند که چند سابقه سرقت در پرونده‌اش ثبت شده است، می‌گوید برای اینکه شناسایی نشود، همراه باندش برای سرقت به تهران آمده بود و تصور نمی‌کرد در جریان آشوب‌های خیابانی، سرقت‌های او و باندش برملا شود.

گفت‌و‌گو با متهم

کامبیز، سابقه‌دار هستی؟

بله. یکی، دو بار به اتهام سرقت بازداشت شده‌ام. البته سرقت‌هایم در شهرستان بود و این اولین بار بود که همراه همدستانم برای سرقت به تهران می‌آمدم.

چرا تهران را انتخاب کردید؟

در شهر خودمان شناخته شده بودیم و تصور می‌کردیم در تهران فرصت و شانس بیشتری برای سرقت داریم، به همین دلیل تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم.

انتخاب زمان سرقت‌ها در جریان ناآرامی‌ها دلیل خاصی داشت؟

بله، دقیقاً به همین خاطر تصمیم گرفتیم. وقتی شنیدیم تهران شلوغ شده و مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند و از طرفی آشوب‌ها شروع شده، فکر کردیم بهترین فرصت برای سرقت از شهروندان تهرانی است. خیابان‌ها شلوغ و اوضاع به‌هم‌ریخته بود و همین باعث شد سرقت‌هایمان را انجام دهیم.

چرا از ماسک‌های خاص استفاده می‌کردید؟‌

می‌خواستیم خاص و عجیب به نظر برسیم. مهم‌تر از همه این بود که با آن ماسک‌ها اصلاً قابل شناسایی نبودیم و در آن شلوغی هم کسی به ما مشکوک نمی‌شد.

چند فقره سرقت انجام دادید؟

دقیق یادم نیست، اما فکر می‌کنم بیشتر از ۰۱ مورد بوده است.

شگردتان برای سرقت چه بود؟

خیابان‌ها شلوغ بود. طعمه را انتخاب می‌کردیم و معمولاً وقتی از جمعیت جدا می‌شد، با تهدید چاقو خفتش می‌کردیم و اموالش را می‌گرفتیم.

تصور می‌کردی شناسایی شوی؟

نه، فکر می‌کردم در آن شلوغی اصلاً شناسایی نشویم. از طرفی تصورمان این بود که پلیس در آن مقطع بیشتر درگیر دستگیری تروریست‌ها و اغتشاشگران است و سراغ سارقان نمی‌آید.