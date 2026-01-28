جوان آنلاین: این رایزنی از ابتدای سال ۲۰۲۵ به عضویت آکادمی اروپایی دین درآمد و در کنفرانس سالانه این آکادمی که با موضوع «ادیان و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی؛ چشماندازهای اروپایی و فراتر از آن» در دانشگاه وین برگزار شد، حضور فعال و مؤثر داشت.
در این کنفرانس بینالمللی، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش با ارائه مقاله در دو پنل علمی از میان دهها پنل تخصصی، و همچنین مشارکت در مباحثات علمی، نقد و بررسی مقالات و گفتوگوهای دانشگاهی سایر پنلها ایفای نقش کرد.
رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در سال ۲۰۲۶ با تمدید عضویت خود در آکادمی اروپایی دین، آمادگی خود را برای تداوم حضور علمی و پژوهشی در سه پنل تخصصی از کنفرانس جهانی این آکادمی اعلام کرده است.
بر اساس اعلام آکادمی اروپایی دین، کنفرانس سال ۲۰۲۶ با موضوع محوری «ادیان و (نا) برابریها» در ماه ژوئن ۲۰۲۶ و با برگزاری مجموعه گستردهای از پنلهای علمی، نشستهای تخصصی و سخنرانیهای کلیدی، در کشور ایتالیا و به میزبانی دانشگاه LUISS رم برگزار خواهد شد.
در همین راستا، دکتر رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، با تأکید بر اهمیت اینگونه مجامع علمی بینالمللی اظهار داشت: «ما با اشتیاق از هر فرصت مغتنمی برای ارتباط و گفتوگو با متخصصان و اندیشمندان ادیان گوناگون در سراسر جهان استقبال میکنیم و با پایبندی به اصول تکثرگرایی دینی، در مسیر گفتوگوی علمی، انتقادی و سازنده گام برمیداریم. آکادمی اروپایی دین یکی از مهمترین این فرصتهاست و رایزنی فرهنگی ایران در اتریش، با سابقهای طولانی در حوزه گفتوگوی ادیان و گفتوگوهای میانفرهنگی، مایل است از این بستر علمی در کنار سایر ظرفیتها بهرهبرداری کند.»
وی افزود: «ما معتقدیم پیروان ادیان الهی و سنتهای دینی مختلف میتوانند با دستیابی به درک مشترک از مسائل جهانی و با تکیه بر رسالتهای مشترکی که میان آنان وجود دارد، در مسیر مواجهه با چالشهای جهانی و شکلدهی به جهانی مبتنی بر صلح، عدالت و آزادی، به همکاری و همافزایی مؤثر دست یابند.»
شایان ذکر است، آکادمی اروپایی دین نهادی علمی و بینالمللی است که با هدف توسعه پژوهشهای میانرشتهای در حوزه دین، فلسفه، الهیات و نسبت دین با مسائل معاصر تأسیس شده و هر ساله با برگزاری کنفرانسهای علمی گسترده، زمینه گفتوگو، تبادل اندیشه و تعامل دانشگاهی میان پژوهشگران و استادان برجسته از سراسر جهان را فراهم میسازد.