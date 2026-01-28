کد خبر: 1342242
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
با هدف گفت‌و‌گو با اندیشمندان ادیان گوناگون جهان؛

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش با آکادمی اروپایی دین مشارکت علمی می‌کند

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش با آکادمی اروپایی دین مشارکت علمی می‌کند رایزنی فرهنگی ایران در اتریش برای دومین سال متوالی، مشارکت علمی و عضویت خود در آکادمی اروپایی دین را ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: این رایزنی از ابتدای سال ۲۰۲۵ به عضویت آکادمی اروپایی دین درآمد و در کنفرانس سالانه این آکادمی که با موضوع «ادیان و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی؛ چشم‌انداز‌های اروپایی و فراتر از آن» در دانشگاه وین برگزار شد، حضور فعال و مؤثر داشت.

در این کنفرانس بین‌المللی، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش با ارائه مقاله در دو پنل علمی از میان ده‌ها پنل تخصصی، و همچنین مشارکت در مباحثات علمی، نقد و بررسی مقالات و گفت‌و‌گو‌های دانشگاهی سایر پنل‌ها ایفای نقش کرد.

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در سال ۲۰۲۶ با تمدید عضویت خود در آکادمی اروپایی دین، آمادگی خود را برای تداوم حضور علمی و پژوهشی در سه پنل تخصصی از کنفرانس جهانی این آکادمی اعلام کرده است.

بر اساس اعلام آکادمی اروپایی دین، کنفرانس سال ۲۰۲۶ با موضوع محوری «ادیان و (نا) برابری‌ها» در ماه ژوئن ۲۰۲۶ و با برگزاری مجموعه گسترده‌ای از پنل‌های علمی، نشست‌های تخصصی و سخنرانی‌های کلیدی، در کشور ایتالیا و به میزبانی دانشگاه LUISS رم برگزار خواهد شد.

در همین راستا، دکتر رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، با تأکید بر اهمیت این‌گونه مجامع علمی بین‌المللی اظهار داشت: «ما با اشتیاق از هر فرصت مغتنمی برای ارتباط و گفت‌و‌گو با متخصصان و اندیشمندان ادیان گوناگون در سراسر جهان استقبال می‌کنیم و با پایبندی به اصول تکثرگرایی دینی، در مسیر گفت‌وگوی علمی، انتقادی و سازنده گام برمی‌داریم. آکادمی اروپایی دین یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست و رایزنی فرهنگی ایران در اتریش، با سابقه‌ای طولانی در حوزه گفت‌وگوی ادیان و گفت‌و‌گو‌های میان‌فرهنگی، مایل است از این بستر علمی در کنار سایر ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند.»

وی افزود: «ما معتقدیم پیروان ادیان الهی و سنت‌های دینی مختلف می‌توانند با دستیابی به درک مشترک از مسائل جهانی و با تکیه بر رسالت‌های مشترکی که میان آنان وجود دارد، در مسیر مواجهه با چالش‌های جهانی و شکل‌دهی به جهانی مبتنی بر صلح، عدالت و آزادی، به همکاری و هم‌افزایی مؤثر دست یابند.»

شایان ذکر است، آکادمی اروپایی دین نهادی علمی و بین‌المللی است که با هدف توسعه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه دین، فلسفه، الهیات و نسبت دین با مسائل معاصر تأسیس شده و هر ساله با برگزاری کنفرانس‌های علمی گسترده، زمینه گفت‌و‌گو، تبادل اندیشه و تعامل دانشگاهی میان پژوهشگران و استادان برجسته از سراسر جهان را فراهم می‌سازد.

برچسب ها: دین ، وین ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

هواشناسی تهران: بارش‌ها از چهارشنبه آغاز می‌شود

یک کارگردان جوان سینما درگذشت

طارمی ۷ گل تا آقای گلی یک آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما تا ۱۱ درجه

جباری: برف نمی‌آمد، پرسپولیس برنده نمی‌شد!

شهادت او به دست شقی‌ترین اشقیا تجسم روضه عاشورایی بود

از «خود» تا «ما» روایتی از دو سوی مرز

معرفی ۳ مرکز تخصصی پاسخگویی در حوزه یارانه و کالابرگ

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

مدارس ابتدایی دوشنبه و سه شنبه مجازی شد/ اجرای طرح زوج و فرد تا ۴۸ ساعت آینده از درب منزل

ضد انقلاب: ترامپ! ایران را بمباران کن 

نشست ترامپ با مقام نظامی آمریکا پشت درهای بسته

مدارس تهران فردا مجازی می‌شود؟

افزایش آلودگی هوای تهران/ لزوم خودداری از تردد غیرضروری

مشکل «یارانه‌نگیرها» برای اصلاح «ساختار خانواده» جهت دریافت کالابرگ

چرا قیمت طلا دوباره افزایشی شد

شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک معترض دیگر در مینیاپولیس

معاون ترامپ: اعتراضات مینیاپولیس مهندسی شده است

نسخه تجویزی قانون بر‌ای برخورد با اغتشاشگران

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی

ایران آماده پاسخ بزرگ

ثبت‌نام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۶ شهر آغاز شد

برد دراماتیک منچستریونایتد مقابل آرسنال در بازی بزرگ هفته

کاخ سفید با آبراهام لینکلن به مذاکره ایران می‌آید!

اسامی 100 چهره شاخص اصولگرا در انتخابات شورای شهر تهران

مینیاپولیس آمریکا بار دیگر به منطقه جنگی تبدیل شد

نیمی از گاز کشور در ۵ استان مصرف می‌شود

فرصت صدرنشینی موقت تراکتور و استقلال 

جایگاه دریایی ایران در هندسه جدید قدرت جهانی تثبیت شده است

ادعای ابلاغ «آزادسازی اینترنت» تکذیب شد

آغاز ثبت‌نام عمره رمضانیه از دوشنبه ۶ بهمن ماه

فرصت ثبت نام مدل دوم کالابرگ تا ۱۰ بهمن

سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران

پلیس در اغتشاشات اخیر از سلاح گرم استفاده نکرده است

فرزین معامله‌گری به پرسپولیس پیوست

اصلاح‌طلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند 

بررسی وضعیت دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال

قیمت جدید طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴/طلا به کانال ۱۵ میلیونی برگشت؛ سکه در یک قدمی ۱۶۳ میلیون تومان ایستاد

مدافع خارجی جدید آماده بازی با پیراهن پرسپولیس شد

نگاهی به اظهارات متوهمانه اوجالان درباره نقش پژاک علیه ایران

آغاز هیجان در فوتسال آسیا؛ یوزهای ایرانی چهاردهمین جام را می‌خواهند

«فواد بدیع» هنرمند سینما درگذشت

هشدار سلحشوران به امریکای ترامپ

دولت به سمت توسعه کالا‌های مشمول کالابرگ حرکت کند 

خشم مقدس ایرانیان، رئیس جمهور مجرم آمریکا را نابود خواهد کرد

 دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید

نبرد صدرنشینی 

بازگشت چهره ضد امریکایی به نخست‌وزیری عراق

شهادت مدافع وطن با پرتاب دریچه آهنی

نخستین پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر
حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ برای اولین بار از مالیات سبقت می‌گیرد
فردای رویارویی تمدن و توحش
روایت مظلومیت مدافع امنیت در کوچه‌های ملارد
مهندسی تروریسم نیابتی چگونه به کشته‌سازی کمک کرد؟
سرزمین ایران زیر سنگینی کسری ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی آب!
از خنجر روسی تا کارشکنی کروات‌ها علیه کشتی/ ترس از ایران قهرمان
صحنه دردناک هجوم اغتشاشگران به ماموران بدون سلاح فراجا و شهادت مامور در ملارد
مسجدی کوچک در کنار خانه «باب» که کانون اندیشه‌های انقلابی شد!
بسترهای شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی/ پیش‌بینی‌پذیر، عادلانه و همدلانه راز جامعه آرام 
وام یک میلیارد تومانی ازدواج در ایستگاه بهارستان
سرعت زیاد خیابان‌های تهران را ناامن کرده است 
گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین درباره اغتشاشات/ شلیک دشمن به نظام اقناعی کشور
گام اولی‌ها مانع تحقق بیانیه گام دوم شدند!
سرقت هالیوودی ۵ سارق مسلح از یک طلافروشی در تهران
ذهن‌هایی که تسخیر می‌شوند/ آشوب در یک کلیک!
آخرین اخبار