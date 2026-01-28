جشنواره فیلم فجر در توسعه صنعت سینما نقش جدی دارد

جوان آنلاین: در ابتدای این نشست، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر بیان کرد: امیدوارم همه ما با عشق به سرزمین به فرهنگ، با عشق به هنر روز خوبی را شروع کنیم میدانم و شما هم بهتر میدانید که شرایطی که در جامعه ما حاکم است اجتناب ناپذیر میکند همدردی با همه کسانی را که جانهای خود را از دست دادند؛ جانهایی که میتوانست در راه رشد و پیشرفت آینده این سرزمین موثری باشد.
شهسواری اضافه کرد: از بین رفتن هر قطره خون ایرانی درد سنگینی است، اما باید زندگی و کار کرد و خانه را حفظ کرد خانه سرزمین، وطن، ارزشها و اعتقادات ماست و البته برای ما علاقهمندان سینما خانه سینمای ماست.
شاهسواری در ادامه نشست خبری عنوان کرد: جشنواره در قالب یک رویداد ملی در همه این سالها توانسته نیروهای درخشانی را به سینمای ایران اضافه کند در حوزههای هنری، فنی، اجرایی و. گویا باغ بزرگی است که میوههای خود را به آینده این سرزمین اهدا میکند به افتخار این رویداد ملی امروز ایستاده در خدمت شما هست، فکر کردم باید ایستاده و آغوش باز باشیم به حرمت کسانی که در هر کجایی که هستند دلشان برای این سرزمین میتپد به امید روزهای پر از امید و آرامش و امیدوارم همه کمک کنیم این رویداد ملی به یک همبستگی و همگرایی ملی تبدیل شود و ما را کنار هم قرار دهد.
وی اضافه کرد: ما کنار هم هستیم گاهی به بهانههای دلنشین نیاز داریم امیدوارم امروز فرصتی شود یک بار دیگر با آغوش باز کاری کنیم که آینده، برای همه مردمان سرزمین درخشان باشد.
دبیر جشنواره فجر تصریح کرد: این حس قلبی و روحی من بود که باید به شما به اشتراک میگذاشتم. این رویداد ملی سابقه ۴۴ ساله دارد و امسال تغییراتی در آن ایجاد کردیم. در ابتدای فراخوان مقدمه کوتاهی قید شده بود که نیاز به بازنگری در شیوههای اجرایی و رویکردها داشت تا به فضایی تبدیل شود که به کشف استعداد منجر شود. در فراخوان قید شده بود که به دلیل ماهیت ملی، ذی نفعان بسیاری دارد فقط ما فیلمسازان و رسانهایها ذی نفع آن نیستیم مردم دوستداران سینما، نهادها و دستگاهها ذی نفع هستند اساساً میل به این ذی نفعی را باید به فال نیک گرفت و بدون توجه به این گروه عظیم نمیشود تغییرات را انجام داد. ما در برخی مقاطع به لحاظ شکلی تغییراتی دادیم و ترجیح دادم به جای حرف زدن عمل کنیم و عمل را شما مشاهده کنید و نقد کنید.
در ادامه دبیر جشنواره در خصوص ویژگیهای متفاوت جشنواره در چندسال اخیر که محلی برای به کنش و واکنشها شده و اهمیت جشنواره به مردم در شرایط کنونی جامعه گفت: فکر میکنم سینما یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است که صرفاً با حضور تماشاگر و مخاطب شکل نمیگیرد. گاهی اوقات در موقعیتهایی قرار میگیریم که بیم خودمان و احساسات و منافع دراز مدت چارهای جز انتخاب نداریم مطلع هستم که همکاران من که در جشنواره فیلم دارند تحت فشار هستند. باید خطاب به آنها بگویم دمشان گرم و ممنونم که سینما را زنده نگه میدارند و آنها فیلم میسازند که دغدغه و درد مردم را بازتاب دهند و امسال عمده فیلمها به دغدغهها پرداخته است.
وی اضافه کرد: سینما به عنوان پیشاهنگ نظام فرهنگی کشور پیش بینی میکرد که مثل این روزها تلخ شود ما وظیفه داریم نه از بیچارگی بلکه از دغدغه مندی کنار مردم باشیم. ترک کردن خانه و فرهنگ اوضاع را از این بدتر خواهد کرد ما باید مرهم باشیم بر زخم نه اینکه نمک بر زخمهای مردم بپاشیم با توجه به همه شرایط موجود زندگی قابل تعطیل نیست تلاش ما ادامه دارد و از رسانهها در خواست میکنم کنار هم باشیم تا فارغ از دردهایمان کنار هم جمع شویم.
شاهسواری تصریح کرد: بدون درد مشترک آرمان مشترکی شکل نمیگیرید آن وقت هر کسی میخواهد به سمت و سویی برود و خواستههای خودش را جلو ببرد سینما بالاتر از هر پدیده اجتماعی دیگری قرار دارد ما با سینما در متن جهان هستیم. ما بدون تصویر حاشیه جهان خواهیم بود. دغدغه همه همکاران من در سینما این است که با عشق به سینما همچنان این تلاش را ادامه دهیم و به موفقیت تبدیل شود.
سپس شاهسواری در پاسخ به پرسشی درباره سیمرغ مردمی بیان کرد: جایزه ویژه تماشاگران در این رویداد یکی از مختصاتی است که کمتر در جای دیگر نمونه اش را پیدا میکنید. یاد سیف الله داد گرامی باد که بانی این جایزه شد. سال پیش خودم بودم و امکان داشت باز هم با یک صدم رای فیلم دیگری معرفی شود، اما انصاف و عدالت حکم میکرد همان فیلمی که از آرا درآمد، اعلام شود، اما با این حال فاصله آرا ناچیز بود امسال دوستان خانه سینما مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفتند. ما هم نگرانیهایی درباره شرایط اینترنت داریم، اما تلاش کردیم به شیوههای سنتی برگردیم، چون آن شیوه مشارکت را بالا میبرد یکی از اشکالات سال گذشته این بود که کم بودن مشارکت باعث میشود چیزهایی از صندوق دربیاید که مد نظر ما نیست ولی امکانپذیر نبود که بتوانیم در شرایط فعلی آن شیوه سنتی را برگردانیم، چون به نیروی زیاد و آموزش دیده نیاز داشت. در سالهایی که در خانه سینما بودم و این شیوه را اجرا میکردیم از ماهها قبل نیروها جمع میشدند، آموزش میدیدند و آداب ماجرا را یاد میگرفتند امسال هم سیمرغ مردمی داریم.
توضیحاتی درباره فیلمهای خارج از مسابقه
شهسواری درباره تغییرات امسال جشنواره مانند حذف هیات انتخاب و تضمین استمرار آن و فیلمهای بخش خارج از مسابقه بیان کرد: امسال فقط یک انیمیشن داشتیم و احساس کردم باید فرصتی برای نمایش آن فراهم شود و اجازه گرفتیم تا «نگهبانان خورشید» را در بخش خارج مسابقه حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: از طرفی جوانانی از خراسان هم فیلمی با هوش مصنوعی ساختند که من در جای دیگری از دنیا ندیدم و جستجویی هم کردم که مشابه آن را پیدا نکردم و تصمیم گرفتیم این فیلم هم فارغ از مضمون و کیفیت دیده شود و فرصتی برای مواجهه مستقیم با فناوری و تاثیر آن در مواجهه با موضوع و مضمون باشد. در خصوص استمرار تغییرات امسال اقای فریدزاده رئیس سازمان سینمایی باید پاسخ دهند. در حکم من دبیر چهل و چهارمین جشنواره نبود، اما این به این معنی نیست که همیشه باشم و به هر حال رئیس سازمان سینمایی باید این مسئله را پاسخ دهند.
شهسواری درباره شرایط موجود و اطلاعرسانی جشنواره و بخش جنبی و خارج از مسابقه جشنواره سال گذشته که باعث گرمتر شدن و رونق جشنواره شده بود گفت: سوال اول به روحیه من بر می گردد و به نظرم جشنواره، با فیلم جشنواره میشود نه با عکس و خبر. ما در این دوران در حال پیش تولیدها بودیم اینها ممکن است بار خبری داشته باشد، اما به نظر و سلیقه من از روزی که جشنواره آغاز میشود باید با جشنواره رو به رو شویم.
او ادامه داد: سال گذشته قابل مقایسه با امسال نیست در واقع هر سال جشنواره از سال گذشته متفاوت خواهد بود ما درکی از تغییر نداریم، تغییر تدریجی ولی با ماهیت متفاوتی است. جشنواره فیلم فجر با قید مفهوم رویداد ملی هر سال با شرایط جامعه متفاوت خواهد بود.
دبیر جشنواره گفت: در مورد بخش نمایش ویژه سال گذشته من فکر میکردم فیلمهای درستی هستند و باید در بخش ویژه نمایش داده شود امسال، اما به همان تعداد فیلم سال گذشته که در بخش ویژه بود در بخش مسابقه ملی داریم. رشد کیفی و دغدغهمندی فیلمهای امسال بسیار چشمگیر است و باید آغوشمان را برای حضور این فیلمها و فیلمسازان باز کنیم.
وی درباره کیفیت آثار جشنواره اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر در توسعه این صنعت نقش جدی دارد مگر اینچنین نیست که وقتی به موزهای میروید و مجموعهای از آثار میبینید برخی را دوست دارید برخی را نه؟ یا وقتی به کتابفروشی میروید مجموعهای از کتابها را میبینید. در مقام رسانه و منتقد باید اتفاقاً فیلمهای بد را دید تا دلیلش را بیابید. سینما صنعت، هنر و تجارت است اصلاً رشد سینما توسط تاجران صورت گرفته است نه فیلمسازان و نویسندگان. تجارت باعث رونق سینما شد و بعد به صنعت تبدیل شد و در ادامه ایدههای هنری به میان آمد. حرفم این است که اتفاقاً دیدن فیلمهای بد برای دانستن خیلی موارد موثر است. من خیلی فیلم میبینم تقریباً در جهان فیلمی نیست که نبینم، چون فقط اینچنین میفهمیم در جهان چه خبر است اتفاقاً بخشی از جهان آن چیزی است که در فیلمهایی آمده که دوست نداریم. اینکه بخواهیم با مختصات جشنواره در قالب آنچه در ذهنتان است صحبت کنیم درست نیست. در آمریکا هم اینقدر فیلم خوب وجود ندارد، اما مدل جشنوارههای آنها متفاوت است و مبتنی بر فیلمهای دیده شدهاست نه فیلمهای دیده نشده است.
شاهسواری در پاسخ به پرسشی درباره فیلم «برمودا» ساخته محمد کارت بیان کرد: یکی از تاسفهای شخصی من این است که نتوانستم فیلم «قاتل و وحشی» را نمایش بدهم و به صراحت هم سال گذشته اعلام کردم. فیلم به دلایلی که خارج از فهم من است در پستو مانده است نکته فیلم «برمودا» از این بابت نیست این دو فیلم بسیار متفاوت هستند دو جنس و دو فضا و دو جهان متفاوت دارند من برمودا را دیدهام نه به دلیل جشنواره بلکه محمد کارت با توجه به محتبش به من، من را در جریان گذاشته است. متاسفانه هنوز برای این فیلم هیچ امکانی فراهم نشده است با بغض میگویم هیچ فرصتی فراهم نشده است و چقدر خوب میشد که در جشنواره با شما فیلم را ببینیم.
شهسواری در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره حضور فیلمهای اقتباسی و توجه به آن توضیح داد: من جزو کسانی هستم که سالهاست درباره نبود مواجهه خلاقانه با متن به عنوان حلقه گمشده سینمای ایران صحبت کردهام و چارهای نداریم به آن منظر برگردیم، نه اینکه از آن دور بوده باشیم، اما اساساً نیازمند بازنگری درباره این پدیده هستیم. سینما یک امر ترکیبی است و گاهی خلاقیت در برداشت هنرمندانه از یک متن است و جهان در سریال و سینمایی اینگونه کار میکند. در ضمن بر اساس فراخوان قرار گذاشتیم جایزهای در یکی از بخشها به صورت جداگانه اهدا شود.