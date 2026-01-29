جوان آنلاین: نگاه کاربران فضای مجازی به رضا پهلوی به عنوان کسی که ادعای رهبری اپوزیسیون ایران در خارج از کشور را دارد در نوع خود جالب است. او کسی است که مقابل اسرائیل کمر خم می‌کند و از ریشه‌دارترین و خبیث‌ترین دشمن ایران تقاضا می‌کند به ایران حمله کند. برخی نظرات را مرور می‌کنیم.

زهرا امراللهی:

کسی که برای رسیدن به قدرت، از بمباران کشورش استقبال می‌کند، نه اپوزیسیون است، نه دلسوز ملت. فقط یک مدعی تاج‌وتخت بی‌ریشه است. پهلوی اگر ذره‌ای با مردم بود، ایران را قربانی آرزو‌های شخصی‌اش نمی‌کرد.

اسماء کرمی:

رضا پهلوی که این روز‌ها التماس میکنه ترامپ به ایران حمله کنه هفت سال پیش معتقد بود یه «وطن‌پرست» نمیتونه حمله نظامی به ایران را توجیه کنه برای همین حمله نظامی به ایرانو محکوم میکنه. پهلویتون هم بازیچه صهیونیست‌ها شده.

حبیب:

چرخش روزگار رو ببینید که کار رو به کجا رسوند که جماعت «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» دارن به ترامپ و نتانیاهو میگن ایران رو بزن و عراقی‌ها، لبنانی‌ها و یمنی‌ها دارن میگن اگه امریکا ایران رو بزنه ما هم امریکا رو میزنیم! حتی بخاطر ایران عملیات استشهادی انجام میدن!

خانم کرمی:

رضا پهلوی: «بدون تعارف می‌گویم، من برای آزادی مردم مبارزه می‌کنم، اما به هیچ قیمتی حاضر نیستم آزادی خودم را قربانی مبارزه در راه آزادی مردم کنم. من الان یک فرد آزاد هستم و حاضر نیستم اولین قربانی آزاد شدن مردم شوم!»

یارو خودشم حال نداره مبارزه کنه.

محمدحسین مصباح:

وقتی حامیان جمهوری اسلامی مثل ۲۲‌دی میلیونی میان توی خیابون، مغازه‌ها همه باز، شلوغ و اتفاقاً رونق دارن! اما وقتی حامیان پهلوی فراخوان میدادن، از ظهر همه میبستن فرار میکردن میرفتن خونه تا به دست این اراذل آسیب نبینن! مردم ایران، جنازه کشورشون رو هم دست این تروریست‌های مزدور نمیدن!

لیلا فوزی:

فکر کن بخوای در کشور با این پری دراز‌ها و شعبان بی‌مخ‌های سلطنت‌طلب زندگی کنی! خدا را شکر شمازباله‌ها را به غرب صادر کردیم!

نزدیک صبح:

سنت الهی این است که فرعون و فرعون‌صفتان کل تاریخ، در انتها با تمام لشکریانشان در امواج خروشان قهر و غضب الهی غرق خواهند شد. نتانیاهو و ترامپ هم از این قضای محتوم الهی در امان نخواهند بود و البته فرصت اندکی هم برای آنها باقی است.

سیامک:

بهترین توصیفی که می‌توان برای فرزند دیکتاتور سابق ایران، رضا پهلوی به کار برد:

جروزالم پست: «رضا پهلوی چهره‌ای وحدت‌بخش نیست، بلکه همچنان نمادی از طرد و حذف است. او نیرویی تحلیل‌رفته است، برای آینده ایران بی‌اهمیت و برای رهبری فاقد صلاحیت است.»

محمدعلی آقایی:

گربه بود. مدفوع خودش رو دفن کرد و رفت، هیچوقت هم سراغش نمیاد! مردم ایران هم خاندان پهلوی رو ۴۷ سال قبل دفن کردن، هیچوقت هم سراغش برنمیگردن!

مهرداد:

مجله فارین پالیسی در تحلیلی نوشته است: پهلوی با دادن امید واهی و ادعای دروغ جدا شدن ۵۰هزار نیروی نظامی جمهوری اسلامی، افراد را به کام مرگ فرستاد.

رضا پهلوی با عدم تحقق وعده‌هایش خود را بیش از پیش بی‌اعتبار می‌کند. او سال قبل گفته بود ۵۰ هزار نفر از پرسنل نظامی به او پیوسته‌اند، اما هیچ مدرکی در این باره ارائه نداد و حالا معلوم شده که ادعای او یک نمایش تبلیغاتی بوده است. وقتی مجری شبکه سی‌بی‌اس سؤال بسیاری از ایرانی‌های داخل و خارج از کشور را از پهلوی پرسید که آیا مسئولیت فرستادن افراد به کام مرگ را می‌پذیری، او متکبرانه و بی‌تفاوت پاسخ داد که «این جنگ است و تلفات دارد.».

اما اینجا یک سؤال ساده و منصفانه دیگر هم وجود دارد: آن ۵۰ هزار نیروی نظامی که پهلوی مدعی پیوستن آنها به خودش بود، کجا بودند؟

وعده کمک بدون عمل به آن (چه توسط پهلوی و چه توسط ترامپ) احتمالاً منجر به بی‌اعتمادی طولانی‌مدت خواهد شد. یکی از کسانی که این هفته از ایران خارج شده بود به ما گفته که افراد با امید بستن به اظهارات ترامپ به خیابان‌ها آمدند، اما حالا امید اولیه آنها به ناامیدی و خشم تبدیل شده است.

جنلی:

روزنامه «لیبراسیون» حسابی از خجالت پهلوی درآمد: «پسر شاه پیشین ایران مردی است با دیدگاه‌هایی نزدیک به راست افراطی که به جنبش امریکایی «ماگا» اعلام وفاداری کرده است. برنامه‌اش چیست؟ بازگشت، همانند پدرش در چمدان‌های «عمو سام «برای هر کسی که اندکی حافظه تاریخی داشته باشد، این شخصیت تا یکی دو سال پیش چیزی بیش از یک چهره کم‌رمق نبود؛ یکی از همان وارثان دودمان‌های سقوط‌کرده که بوی نفتالین می‌دهند و به حاشیه سیاست بین‌الملل رانده شده‌اند.

اما حالا به لطف یک عملیات رسانه‌ای گسترده که توسط شبکه‌های او و ـ بی‌تردید ـ توسط سازمان سیا هدایت می‌شود (حتی اگر دونالد ترامپ هنوز رسماً رضا پهلوی را مورد تأیید قرار نداده باشد، باید از پیش زمینه‌سازی کرد)، با فردی روبه‌رو هستیم که به ما به‌عنوان «شارل دوگل ایرانی»، ناجی ملت، پدر یک مردم زخم‌خورده معرفی می‌شود. حتی گفته می‌شود نام او در میان جمعیت‌های ایران طنین‌انداز شده است. حال آنکه هر منبع جدی نشان می‌دهد این حمایت‌ها محدود به چند گروه پراکنده معترض است.»

«در سال ۱۹۸۶، رضا پهلوی هنوز از «چرخش اقتدارگرایانه» دوران حکومت پدرش دفاع می‌کرد و می‌گفت در برابر «جامعه‌ای عمدتاً بی‌سواد و کم‌توسعه‌یافته»، «سخت می‌توان از اقتدارگرایی پرهیز کرد». او شکنجه‌های ساواک را کم‌اهمیت جلوه می‌داد و آنها را اغراق رسانه‌های غربی می‌خواند و امروز، همان فرد خود را قهرمان دموکراسی جا می‌زند. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند اسرائیل یک کارزار گسترده نفوذ آنلاین برای تبلیغ رضا پهلوی به راه انداخته است. رسانه‌های امریکایی در سال ۲۰۲۵ گزارش دادند محافل دیپلماتیک اروپا او را عروسکی در دست سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌دانند. در داخل ایران نیز او به‌طور گسترده به‌خاطر لهجه امریکایی‌اش و تصویر «عروسک بیگانه» مورد تمسخر قرار می‌گیرد.»

آخر گزارش هم به او گفت شاهزاده قلابی.