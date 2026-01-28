۱۲ سال محرومیت برای سه ورزشکار دوپینگی

سه ورزشکار به‌دلیل نقض مقررات مبارزه با دوپینگ، به محرومیت چهار ساله از کلیه فعالیت‌های ورزشی محکوم شدند.

جوان آنلاین: اشکان بهاءلو، فرشاد عبادی و حسین فرهنگ ورزشکاران رشته ورزشی پرورش اندام هر کدام به مدت ۴ سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزشی محروم شدند.

به گزارش مهر، افسران کنترل دوپینگ ایران نادو نمونه های داخل مسابقه(IC) اشکان بهاءلو، فرشاد عبادی و حسین فرهنگ ورزشکاران پرورش اندام کار را در تاریخ ۱۱ مهرماه ماه ۱۴۰۴ در خلال رقابتهای انتخابی تیم ملی در شهر کرج اخذ نمودند، که پس از بررسی نمونه های ایشان توسط آزمایشگاه مورد تایید وادا، وجود مواد ممنوعه «استانوزولول – متاندینون» از گروه ماده ممنوعهS۱ در نمونه های اشکان بهاء لو، فرشاد عبادی و حسین فرهنگ تایید شد.

با توجه به محرز بودن تخلف طبق بند ۱-۲ و ۲-۲ قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران و ابلاغ رسمی اتهام به ورزشکاران و سپری شدن مهلت ۲۰ روزه بدون دریافت هرگونه پاسخ، دفاعیه یا درخواست دادرسی، طبق ماده ۲-۳-۸ از مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، انصراف از دادرسی محرز گردید.

بنابراین حکم محرومیت ایشان بدون انجام مراحل دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدور رای مستقیما توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر و ورزشکاران نامبرده به مدت ۴ سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم می گردند.

تاریخ محرومیت فرشاد عبادی، اشکان بهاءلو و حسین فرهنگ از ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ تا ۱۴۰۸/۰۸/۱۱ می باشد.