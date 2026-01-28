کد خبر: 1342199
پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مستمری طی هر ماه به مجموع بازنشستگان

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مستمری طی هر ماه به مجموع بازنشستگان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مستمری به ۵ میلیون بازنشسته انجام می‌شود.

جوان آنلاین: نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های عالی و استانی بازنشستگان تامین اجتماعی صبح امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش مهر، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به همراهی بازنشستگان از صبوری و بزرگواری آنان در مشکلات اقتصادی تقدیر کرد.

وی افزود: در وقایع دی ماه اخیر عدم همراهی مردم با خواسته بیگانگان قابل توجه است. بین اعتراضاتی که در شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز و اتفاقاتی که افتاد تفاوت وجود دارد. اعتراض به کاهش قدرت خرید در همه دنیا مرسوم است اما در ادامه به صورت سازملن یافته و طراحی شده اتفاقاتی افتاد که زیبنده مردم نا نبود.

وی در ادامه گفت: ما مسئولین غافلگیر شدیم که این همه افراد از گروه های سازمان یافته بر اعتراضات مردم سوار شده و عده زیادی قربانی این وقایع شدند. اما عملکرد مردم نشان از بلوغ فکری آنان دارد و اینکه می‌توانند دوست و دشمن را تشخیص دهند.

وی با تشریح ابعاد خدمات سازمان تامین اجتماعی افزود: وظیفه ما در قبال بازنشستگان، پرداخت مستمری ماهانه به بیش از ۵ میلیون نفر است که ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. علاوه بر این، خدمات درمانی به بیش از ۴۷ میلیون نفر ارائه می‌شود؛ یعنی به بیش از نیمی از جمعیت کشور خدمات می‌دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر لزوم امانتداری در مدیریت صندوق تأکید کرد و گفت: در هر شرایطی، چه خوب و چه سخت، باید امانتدارانی صادق برای بازنشستگان و کارگران باشیم تا رضایت آنان جلب شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مصوبات اخیر برای تأمین مطالبات سازمان اشاره کرد و بیان داشت: مصوبه‌ای برای وصول مطالبات از دولت به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان اخذ شد. همچنین، تا پایان شهریور، اعتبار لازم برای مراکز درمانی تصویب خواهد شد.

وی با اشاره به همراهی گسترده اکثر بازنشستگان و مردم با نظام، افزود: امروز در دولت، بحث‌های مختلفی مطرح شد؛ از جمله حضور ناوهای نظامی که موضوع جدیدی نیست، اما تبلیغات گسترده برای معکوس جلوه دادن واقعیت‌ها و ایجاد هراس در جامعه، پدیده‌ای نوین است که با ابزارهای دیجیتال صورت می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ویژگی منحصربه‌فرد نظام جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط مستقیم با مردم تأکید و اظهار داشت: ارتباط ما با انجمن‌های بازنشستگی و کانون های بازنشستگی، نمونه‌ای از این ارتباط دوطرفه است. در حالی که در بسیاری از کشورها، تغییرات بزرگ، سرنوشت جامعه را دگرگون می‌کند، جامعه ما با هوشیاری از این تغییرات درس می‌گیرد و مسئولان نیز سعی در درک واقعیت‌ها و افزایش مقاومت در برابر توطئه‌ها دارند.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملی دولت اشاره کرد و گفت: در حوزه بازنشستگان، با همراهی سازمان‌های مربوطه، طرح همسان‌سازی حقوق را با حمایت‌های استثنایی پیش برده‌ایم. همچنین، موضوع بانک رفاه با اخذ مجوزهای لازم از سران قوا و رهبر انقلاب در دستور کار قرار دارد. اگرچه نگرانی‌هایی در این مسیر وجود داشته، اما خوشبختانه با همراهی بازنشستگان و کارگران، ساختارهای لازم در حال تقویت است.

وی از افزایش سرمایه و بهبود وضعیت درمان بازنشستگان خبر داد و افزود: آیین‌نامه مربوط به درمان بازنشستگان، همین هفته در دولت مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، بند مربوط به حضور پزشکان وزارت بهداشت در سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود تا مسائل درمانی با سرعت و کیفیت بیشتری پیگیری شود.

وزیر تعاون با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان ذی‌ربط، خاطرنشان کرد: این جلسات هفتگی با تمرکز بر مسائل سلامت و افزایش امنیت درمانی برگزار می‌شود و نشان‌دهنده عزم دولت برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات به مردم، به ویژه جامعه بازنشستگان و کارگران است.

وی در بخش مربوط به سلامت بازنشستگان بیان کرد: برنامه‌های سلامت بازنشستگان کاملاً به وضعیت درآمدی آنان وابسته است و هدف ما گسترش پوشش خدمات و ارتقای سطح حمایت‌ها به حداقل استانداردهای قابل قبول است. در همین راستا، هفته گذشته بحث مهم مسکن بازنشستگان به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

میدری با ابراز شگفتی از نقش پیشگامانه‌ی کارفرمایان در این زمینه افزود: نکته قابل تأمل این است که کارفرمایان به صورت داوطلبانه پیشقدم شده‌اند و هفته آینده جلسات تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی برگزار خواهد شد. مجموعه اقدامات عملی برای بازنشستگان به زودی اجرایی می‌شود.

وزیر کار در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای خارجی تأکید کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت‌های ناشی از این فشارها، سرعت اجرای برخی برنامه‌ها کاهش یافته است. اما ایران همواره آماده مذاکره در شرایط عادلانه بوده است. آنچه اکنون ضرورت دارد، ادامه راه استقامت و پایداری است که ملت ایران تاکنون با قدرت طی کرده است.

