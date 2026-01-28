دستگیری دلال ارزی با ۳۲۰ هزار دلار در متروی سعدی تهران

معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۲۰ هزار دلار از یک دلال خبرداد و گفت: کارشناسان، ارزش ارز کشف شده را بیش از ۳۴ میلیارد تومان برآورد کرده اند.

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری اخلال گر بازار ارز در مترو سعدی شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری یکی از دلالان ارزی دخیل در روند رو به رشد قیمت ارز کردند.

سرهنگ ساریخانی افزود: ارز کشف شده شامل ۳۰۲ هزار دلار آمریکا بوده که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست: درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.