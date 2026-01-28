دستگیری دلال ارزی با ۳۲۰ هزار دلار در متروی سعدی تهران

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری اخلال گر بازار ارز در مترو سعدی شدند.
به گزارش مهر، وی افزود: این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری یکی از دلالان ارزی دخیل در روند رو به رشد قیمت ارز کردند.
سرهنگ ساریخانی افزود: ارز کشف شده شامل ۳۰۲ هزار دلار آمریکا بوده که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.
این مقام انتظامی از شهروندان خواست: درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.