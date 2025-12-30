کد خبر: 1337537
۹ نفر در پی بارش برف و کولاک جان خود را از دست دادند

۹ نفر در پی بارش برف و کولاک جان خود را از دست دادند جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه ۹ نفر در پی بارش برف و کولاک در ۷۲ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند، اعلام کرد: به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی در این مدت ارائه شده است.

جوان آنلاین: در پی فعالیت سامانه‌های بارشی و وقوع سیلاب و برف و کولاک در ۲۵ استان کشور، امدادگران در ۷۲ ساعت گذشته به بیش از ۱۷ هزار نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه کردند. این حوادث تاکنون ۹ فوتی، ۱۵ مصدوم و ۲ مفقودی بر جای گذاشته است.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر در سوانح جوی اخیر به شرح زیر است:

۱. از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۶ دی ۱۴۰۴ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۹ دی، ۲۵ استان کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

۲. در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند و در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند. همچنین ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

۳. متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

۴. در بخش اقدامات عملیاتی، نیروهای هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند. همچنین ۲ هزار و ۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

۵. در سه روز گذشته با تلاش امدادگران، ۳ هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند. در جریان این عملیات‌ها، ۳۶۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱٬۲۵۰ نیروی امدادی به‌کار گرفته شدند.

۶. امدادگران هلال‌احمر در سراسر کشور و در قالب طرح امداد زمستانه در آماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند.

جمعیت هلال‌احمر ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

