توضیحی درباره بررسی مجدد کلیات بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجلس

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ، درباره بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه علنی فردای مجلس، بیان کرد: نامه آقای پزشکیان به مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نوعی استرداد بودجه است و در واقع لایحه جدید محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: لذا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس از همین امروز بررسی لایحه را آغاز کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۳ روز فرصت دارد لایحه جدید و اصلاح لایحه را بررسی کند، گفت: اگر اعضای کمیسیون در جلسات امروز خود کلیات لایحه را بررسی و آن را تصویب کنند گزارش آن را به هیئت رئیسه دهند، نمایندگان فردا کلیات لایحه را در جلسه علنی بررسی خواهد کرد.

سلیمی بیان کرد: در صورتی که اعضای کمیسیون تلفیق در جلسات امروز بررسی کلیات را به اتمام نرسانند، در جلسات هفته آینده یعنی یکشنبه کلیات لایحه در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

کمیسیون تلفیق روز گذشته با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مخالفت کرد که باید کلیات لایحه در دستورکار امروز نمایندگان در جلسه علنی قرار می‌گرفت ، اما با توجه به نامه رئیس جمهور به مجلس درباره بودجه، مقرر شد که رأی گیری انجام نشود و کمیسیون تلفیق در جلسات امروز خود کلیات را با توجه به اصلاحات دولت و با حضور مسئولان دولتی بررسی و گزارش خود را درباره آن برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کند.