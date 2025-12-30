معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: در 9 ماهه امسال، یک‌میلیون و 100 هزار تبعه افغانستانی از مرز دوغارون تایباد به کشورشان بازگشتند .

امیرالله شمقدری اظهار کرد: یک‌میلیون و 100 هزار تبعه افغانستانی در 9 ماهه امسال از مرز دوغارون در شهرستان تایباد به کشورشان بازگشته‌اند؛ در حالی‌که سال گذشته نیز در مجموع 680 هزار تبعه افغانستانی از این گذرگاه زمینی بازگردانده شدند.

وی با اشاره به وضعیت اقامت اتباع خارجی در استان افزود: در حال حاضر حدود 380 هزار افغانستانی به صورت مجاز و دارای مدرک اقامتی قانونی در خراسان رضوی، عمدتاً در مشهد، سکونت دارند.

معاون امنیتی، انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعال شدن پایش بیومتریک اتباع در مرز دوغارون تصریح کرد: فعالیت سامانه ثبت مشخصات بیومتریک مسافران و اتصال اطلاعات آن به سامانه‌های اطلاعاتی اتباع خارجی به ما نشان داد که وضعیت افرادی که از مرز دوغارون وارد ایران می‌شوند چگونه بوده و قبلاً هنگام حضور در ایران چه سوابق قضایی یا اقامتی داشته‌اند.

شمقدری ادامه داد: قرار است به‌زودی ثبت اطلاعات بیومتریک تمامی اتباع خارجی هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد نیز انجام شود.

وی با اشاره به آثار این اقدام گفت: ثبت بیومتریک اطلاعات اتباع خارجی در فرودگاه مشهد، امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت اسکان، اقامت، تردد و اشتغال آنان در مشهد را فراهم می‌کند و اشراف مدیریتی بیشتری به ما می‌دهد.

گفتنی است، ثبت اطلاعات بیومتریک یا زیست‌سنجی مانند اثر انگشت، عنبیه چشم و چهره افراد، امکان کنترل ورود و خروج را علاوه بر مدارک هویتی، بر پایه شاخص‌های غیرقابل‌تغییر زیستی فراهم می‌کند و افراد فاقد هویت معتبر یا دارای هویت مخدوش با استفاده از سوابق قبلی شناسایی می‌شوند.