مجتبی کیانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جمعآوری پسماندهای پزشکی، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰ مرکز درمانی در شهر تحت پوشش قرارداد با پیمانکاران مجاز سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج قرار دارند و فرآیند جمع آوری پسماندهای ویژه آنها به صورت منظم انجام میشود.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، میانگین ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی از این مراکز جمعآوری میشود که این پسماندها شامل پسماندهای عفونی و اتوکلاو شده (بیخطر سازی شده) است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بیان داشت: در سال ۱۴۰۳ حدود دو هزار و ۳۷۶ تُن پسماند پزشکی از مراکز درمانی سطح شهر جمع آوری و طبق ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مدیریت شده است.
کیانی با تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی گفت: این فرآیند با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات زیست محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگیهای ثانویه انجام میشود و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران در دستور کار سازمان مدیرت پسماند شهرداری کرج قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با همکاری مراکز درمانی و دستگاههای نظارتی، ارتقای کیفیت خدمات در حوزه جمعآوری و بیخطر سازی پسماندهای پزشکی را با جدیت دنبال می کند.