با حکم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، علی سلطانی‌مقدم معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج، به‌عنوان مشاور مالی این باشگاه منصوب شد.

در این حکم که به امضای پیمان حدادی مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس رسیده، توان علمی و تجربه بالای معاون جوان مالی و اقتصادی شهرداری کرج از دلایل این انتصاب اعلام شده است.

علی سلطانی‌مقدم، از جمله مسئولان شهرداری کرج است که با تکیه بر حمایت شورا و شهردار در کنار تلاش همکاران و بکارگیری درایت، تجربه و توان علمی توانسته بودجه شهرداری کلانشهر کرج طی سه سال گذشته را به صورت ۱۰۰ درصدی محقق کند. این در حالی است که کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های سنگین اقتصادی و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم کرده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل این انتصاب شایسته را به ایشان و مجموعه شهرداری کرج تبریک عرض می کند.