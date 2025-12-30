رژیم اشغالگر صهیونیستی در حال بررسی امکان به رسمیت شناختن یک موجودیت نوظهور در جنوب یمن است که امارات از آن حمایت می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری معاریو نوشت: اسرائیل در حال بررسی امکان به رسمیت شناختن یک موجودیت نوظهور در جنوب یمن است که امارات از آن حمایت می‌کند. این اقدام بعد از به رسمیت شناختن سومالی لند صورت می‌گیرد و گامی با هدف ایجاد همکاری استراتژیک در ساحل دریای سرخ برای مقابله با جنبش انصارالله یمن است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت: نیروهای مورد حمایت امارات در جنوب یمن تاکنون واکنش رسمی به شناسایی سومالی لند توسط اسرائیل نداشته‌اند.

طی دوره اخیر گروه‌های شبه نظامی شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات هستند کنترل مناطقی را در شرق و جنوب شرقی یمن در دست گرفتند. این اقدام موجب ایجاد تنش بین امارات و عربستان شده که به دنبال تحکیم نفوذ خود در جنوب یمن هستند.