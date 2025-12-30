کد خبر: 1337512
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳
البرز » اجتماعي

استان البرز؛ استانی کوچک با نقشی بزرگ در پوشاک ایران است

استان البرز؛ استانی کوچک با نقشی بزرگ در پوشاک ایران است جلسه شورای سیاست‌گذاری زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک استان البرز، به میزبانی مهندس مالمیر رئیس انجمن تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، دکتر صدیق مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز، دکتر شیریزاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، جمعی از مدیران اجرایی، اعضای تشکل‌های تخصصی، فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه در حوزه صنعت نساجی برگزار شد.
نساجی و پوشاک؛ زنجیره راهبردی و تکلیف توسعه‌ای استان
دکتر محمد انصاری در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد استان گفت:«زنجیره ارزش نساجی و پوشاک یکی از زنجیره‌های راهبردی و تکلیف حاکمیتی استان البرز است که بر اساس ابلاغ‌های ملی، در کنار صنعت دارو به‌عنوان محور توسعه صنعتی استان انتخاب شده است.»
وی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان افزود:«البرز با بیش از ۴ هزار واحد صنعتی و ۱۶ هزار واحد صنفی تولیدی، علی‌رغم وسعت محدود جغرافیایی، بستری کاملاً آماده برای توسعه زنجیره‌های ارزش دارد و همین مزیت، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی را تسهیل کرده است.»
البرز؛ میزبان بزرگان و کانون تصمیم‌سازی نساجی کشور
مدیرکل صمت البرز با اشاره به حضور چهره‌های شاخص صنعت نساجی در استان اظهار داشت:«حضور بزرگان و مفاخر صنعت نساجی کشور در البرز، این استان را به یکی از کانون‌های تصمیم‌سازی مؤثر در سطح ملی تبدیل کرده است و تدوین یک برنامه منسجم و علمی می‌تواند آثار آن را فراتر از استان و حتی در سطح منطقه نمایان کند.»
واگذاری راهبری زنجیره به بخش خصوصی
دکتر انصاری با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد:«در برخی دوره‌ها به دلیل استفاده‌نشدن از ظرفیت متخصصان واقعی صنعت، بخشی از منابع و زمان هدر رفت، اما در دوره جدید مدیریتی استان و با شکل‌گیری هیئت‌مدیره جدید انجمن نساجی، به این جمع‌بندی رسیدیم که راهبر اصلی این زنجیره باید خود فعالان و بخش خصوصی باشند.»
۵ درصد صنعت نساجی کشور در البرز
وی با ارائه آمارهای رسمی گفت:«استان البرز حدود ۵ درصد صنعت نساجی کشور را در خود جای داده، دارای نزدیک به ۱۵۰ واحد صنعتی فعال در این حوزه است و رتبه ششم کشور را از نظر تعداد واحدهای صنعتی نساجی دارد. همچنین حدود یک‌پنجم واحدهای صنفی تولیدی استان در زنجیره نساجی و پوشاک فعالیت می‌کنند.»
نساجی؛ پاسخ عملی به چالش بیکاری البرز
مدیرکل صمت البرز افزود:«صنعت نساجی از اشتغال‌آفرین‌ترین صنایع کشور است و انتخاب این زنجیره ارزش به‌عنوان محور توسعه، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان بوده است.»
۴۸ طرح صنعتی جدید؛ نشانه بازگشت اعتماد به نساجی
وی از صدور ۴۸ طرح صنعتی جدید در حوزه نساجی خبر داد و گفت:«برخلاف نگاه‌های کلیشه‌ای، صنعت نساجی نه‌تنها ورشکسته نیست، بلکه شاهد راه‌اندازی واحدهای بزرگ ریسندگی، نوسازی ماشین‌آلات و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه هستیم.»
محیط‌زیست؛ حلقه مغفول توسعه نساجی
دکتر انصاری با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد:«بخش‌های رنگرزی، تکمیل و چاپ پارچه به‌عنوان صنایع مادر نساجی نیازمند ساماندهی هستند و ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی در قالب شهرک صنعتی تخصصی، می‌تواند همزمان الزامات زیست‌محیطی و توسعه تولید را پوشش دهد.»
از مزیت انرژی تا برند مشترک صادراتی
وی با اشاره به مزیت رقابتی انرژی در کشور گفت:«حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه ترکیه‌ای‌ها، نشان‌دهنده جذابیت صنعت نساجی است. هدف ما تبدیل این مزیت رقابتی به مزیت صادراتی و شکل‌دهی به برند مشترک صادراتی پوشاک با محوریت استان البرز است.»
نقشه راه توسعه؛ از نوآوری تا صادرات
مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به محورهای توسعه زنجیره ارزش نساجی و پوشاک گفت:ایجاد مرکز نوآوری طراحی پوشاک، راه‌اندازی صندوق حمایت مالی، توسعه آموزش‌های تخصصی، نوسازی تجهیزات، تأمین زیرساخت‌های زیست‌محیطی، توسعه بازار و صادرات و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده این صنعت در استان است.
وی ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست‌ها به تصویب سند جامع و عملیاتی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک استان البرز منجر شود و البرز را به یکی از قطب‌های اثرگذار این صنعت در کشور و منطقه تبدیل کند. 

برچسب ها: البرز ، کرج ، صمت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار