استان البرز؛ استانی کوچک با نقشی بزرگ در پوشاک ایران است

این نشست با حضور دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، دکتر صدیق مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز، دکتر شیریزاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، جمعی از مدیران اجرایی، اعضای تشکل‌های تخصصی، فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه در حوزه صنعت نساجی برگزار شد.

نساجی و پوشاک؛ زنجیره راهبردی و تکلیف توسعه‌ای استان

دکتر محمد انصاری در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد استان گفت:«زنجیره ارزش نساجی و پوشاک یکی از زنجیره‌های راهبردی و تکلیف حاکمیتی استان البرز است که بر اساس ابلاغ‌های ملی، در کنار صنعت دارو به‌عنوان محور توسعه صنعتی استان انتخاب شده است.»

وی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان افزود:«البرز با بیش از ۴ هزار واحد صنعتی و ۱۶ هزار واحد صنفی تولیدی، علی‌رغم وسعت محدود جغرافیایی، بستری کاملاً آماده برای توسعه زنجیره‌های ارزش دارد و همین مزیت، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی را تسهیل کرده است.»

البرز؛ میزبان بزرگان و کانون تصمیم‌سازی نساجی کشور

مدیرکل صمت البرز با اشاره به حضور چهره‌های شاخص صنعت نساجی در استان اظهار داشت:«حضور بزرگان و مفاخر صنعت نساجی کشور در البرز، این استان را به یکی از کانون‌های تصمیم‌سازی مؤثر در سطح ملی تبدیل کرده است و تدوین یک برنامه منسجم و علمی می‌تواند آثار آن را فراتر از استان و حتی در سطح منطقه نمایان کند.»

واگذاری راهبری زنجیره به بخش خصوصی

دکتر انصاری با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد:«در برخی دوره‌ها به دلیل استفاده‌نشدن از ظرفیت متخصصان واقعی صنعت، بخشی از منابع و زمان هدر رفت، اما در دوره جدید مدیریتی استان و با شکل‌گیری هیئت‌مدیره جدید انجمن نساجی، به این جمع‌بندی رسیدیم که راهبر اصلی این زنجیره باید خود فعالان و بخش خصوصی باشند.»

۵ درصد صنعت نساجی کشور در البرز

وی با ارائه آمارهای رسمی گفت:«استان البرز حدود ۵ درصد صنعت نساجی کشور را در خود جای داده، دارای نزدیک به ۱۵۰ واحد صنعتی فعال در این حوزه است و رتبه ششم کشور را از نظر تعداد واحدهای صنعتی نساجی دارد. همچنین حدود یک‌پنجم واحدهای صنفی تولیدی استان در زنجیره نساجی و پوشاک فعالیت می‌کنند.»

نساجی؛ پاسخ عملی به چالش بیکاری البرز

مدیرکل صمت البرز افزود:«صنعت نساجی از اشتغال‌آفرین‌ترین صنایع کشور است و انتخاب این زنجیره ارزش به‌عنوان محور توسعه، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان بوده است.»

۴۸ طرح صنعتی جدید؛ نشانه بازگشت اعتماد به نساجی

وی از صدور ۴۸ طرح صنعتی جدید در حوزه نساجی خبر داد و گفت:«برخلاف نگاه‌های کلیشه‌ای، صنعت نساجی نه‌تنها ورشکسته نیست، بلکه شاهد راه‌اندازی واحدهای بزرگ ریسندگی، نوسازی ماشین‌آلات و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه هستیم.»

محیط‌زیست؛ حلقه مغفول توسعه نساجی

دکتر انصاری با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد:«بخش‌های رنگرزی، تکمیل و چاپ پارچه به‌عنوان صنایع مادر نساجی نیازمند ساماندهی هستند و ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی در قالب شهرک صنعتی تخصصی، می‌تواند همزمان الزامات زیست‌محیطی و توسعه تولید را پوشش دهد.»

از مزیت انرژی تا برند مشترک صادراتی

وی با اشاره به مزیت رقابتی انرژی در کشور گفت:«حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه ترکیه‌ای‌ها، نشان‌دهنده جذابیت صنعت نساجی است. هدف ما تبدیل این مزیت رقابتی به مزیت صادراتی و شکل‌دهی به برند مشترک صادراتی پوشاک با محوریت استان البرز است.»

نقشه راه توسعه؛ از نوآوری تا صادرات

مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به محورهای توسعه زنجیره ارزش نساجی و پوشاک گفت:ایجاد مرکز نوآوری طراحی پوشاک، راه‌اندازی صندوق حمایت مالی، توسعه آموزش‌های تخصصی، نوسازی تجهیزات، تأمین زیرساخت‌های زیست‌محیطی، توسعه بازار و صادرات و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده این صنعت در استان است.

وی ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست‌ها به تصویب سند جامع و عملیاتی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک استان البرز منجر شود و البرز را به یکی از قطب‌های اثرگذار این صنعت در کشور و منطقه تبدیل کند.