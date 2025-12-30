حماسه ۹ دی قدرت بازدارندگی ایران را تقویت کرد

سرهنگ پاسدار ابراهیم نوروزی فر در خصوص نقش نهادهای دولتی و فرهنگی در حفظ و ترویج ارزشهای حماسه ۹ دی، خاطر نشان کرد: این نهادها نقش مهم و اساسی در حفظ و ترویج ارزشهای این روز دارند.
وی ادامه داد: نقش نهادهای فرهنگی و دولتی به بخشهای مختلفی تقسیم میشود که تبیین و آگاهیبخشی در جایگاه اول قرار دارد، ما باید از طریق برنامههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای، ابعاد مختلف این حماسه بزرگ را به مردم بهویژه جوانان منتقل کنیم تا نسلهای آینده از اهمیت این بصیرت و وحدت ملی آگاه باشند.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز با بیان اینکه برگزاری برنامهها و رویدادهای گرامیداشت این روز در جایگاه دوم قرار دارند، تاکید کرد: نهادهای دولتی و فرهنگی با ایجاد بسترهای مناسب برای برگزاری راهپیماییها، همایشها و نشستهای تخصصی، به تقویت مشارکت مردمی کمک میکنند.
نوروزی فر بر استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری بهعنوان سومین مرحله نیز تاکید و اظهار کرد: تولید فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری با موضوع حماسه ۹ دی نیز میتواند پیام این حماسه را به شکلی تأثیرگذارتر به همه اقشار و نسلها منتقل کند.
وی تقویت انسجام ملی از طریق تأکید بر وحدت و همبستگی میان مردم و مسئولان را یکی از وظایف کلیدی متولیان فرهنگ در استان دانست و اذعان کرد: با بهرهگیری از این اقدامات، میتوانیم پیام ۹ دی را زنده نگه داریم و آن را به یک الگوی ماندگار در تاریخ کشور تبدیل کنیم.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان البرز افزود: حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود که تأثیر عمیقی بر تقویت انسجام ملی و مقابله با تهدیدات خارجی داشت و نشان داد که مردم ایران در لحظات حساس و سرنوشتساز، به دور از اختلافات، با وحدت و همبستگی از ارزشهای ملی و انقلابی خود دفاع میکنند.
نوروزی فر از منظر تقویت انسجام ملی نیز ۹ دی را نماد اتحاد مردم حول محور ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: امروز حضور گسترده مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی و اجتماعی، پیامی روشن برای دشمنان داخلی و خارجی دارد که این ملت در برابر تهدیدات و فتنهها ایستادهاند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، حماسه ۹ دی نشان داد که هرگونه توطئه خارجی برای ایجاد شکاف در داخل کشور با شکست مواجه خواهد شد، این حماسه توانست قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و به دشمنان بفهماند که ملت ایران با بصیرت و آگاهی، از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خود حفاظت میکند.
در مجموع حماسه ۹ دی نمادی از بصیرت، اتحاد و حضور پرشور مردم ایران در صحنههای حساس تاریخی و یادآور قدرت مردمی است که با تکیه بر ارزشهای انقلاب اسلامی، پاسدار آرمانهای ملی و دینی خود بودند و همواره در مسیر حفظ استقلال و عزت کشور گام برمیدارند که باید برای گرامیداشت این روز تلاش کنیم.