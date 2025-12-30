۹ دی نماد بصیرت ملت و استمرار راه شهداست

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، ولایت‌مداری و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

امیرحسین دانش‌کهن به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی فتنه‌ها اظهار داشت: ۹ دی‌ماه، جلوه‌ای روشن از هوشیاری و غیرت دینی ملت ایران است که با الهام از فرهنگ عاشورا و تبعیت از ولایت فقیه، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی، نقشه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را نقش بر آب کرد.

وی افزود: این حماسه ماندگار نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه، اجازه نخواهد داد خون پاک شهیدان و دستاوردهای انقلاب اسلامی، ملعبه مطامع بدخواهان شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تأکید بر جایگاه ۹ دی به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد این حماسه، به معنای پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری است و این مهم باید به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی به نسل‌های آینده منتقل شود.

دانش‌کهن خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان نهادی برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه دارد در مسیر تبیین حماسه ۹ دی و صیانت از آرمان‌های شهدا، با رویکردی آگاهانه و مستمر ایفای نقش کند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز همانند گذشته، حفظ وحدت، انسجام ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن، ضرورتی انکارناپذیر است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت و استقلال خود را با اقتدار ادامه خواهد داد.