مهاجرانی: دولت یک برنامه اضطراری برای مدیریت اقتصاد طراحی کرد

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با گرامیداشت ایام ماه رجب و میلاد حضرت علی علیه السلام، گفت: میبینیم که چگونه پدران سخت مشغول موضوع معیشت است. از وظایف دولت و حاکمیت گوش بودن و شنیدن حرف مردم است، زیرا هر جا درد هست فریاد هست لذا هم اعتراضات را میبینیم هم به رسمیت میشناسیم.
به گزارش مهر، مهاجرانی با بیان آنکه فریاد ناشی از درد است، ادامه داد: هم اعتراضات را، هم تنگناها را و هم بحرانها را، همه را هم میبینیم، هم میشنویم و هم به رسمیت میشناسیم و طبیعتاً دستوری که آقای رئیسجمهور به وزارت کشور دادند برای اینکه سازوکار گفتوگویی ایجاد کنند و با افرادی که اعتراضهایی دارند به گفتوگو بنشینند، نشان از این دارد که دولت این اعتراضها را به رسمیت میشناسد.
مهاجرانی عنوان کرد: عرض کردم که نه فقط تنگناها، بلکه بحرانها را فرصتی میدانیم برای اینکه ترمیم کنیم و دلیل اجتماعی برای اینکه بیشتر به گفتوگو بنشینیم و میدانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و فشار معیشتی وجود دارد.
سخنگوی دولت بیان کرد: دقیقاً همین چیزی است که در سطح جامعه دیده میشود و کاملاً بر این موضوع تأکید میکنم که به رسمیت میشناسیم و تأکید میکنیم بر تجمع مسالمتآمیزی که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: در کنار این موضوع میدانیم که همه ما باید به انسجام ملی کشورمان کمک کنیم و طبیعتاً دولت حتی اگر صداهای تندی هم وجود داشته باشد، حتماً با دقت خواهد شنید، به این جهت که باور داریم مردم ما به اندازه کافی مردم صبوری هستند و وقتی صدایشان بلند میشود یعنی فشاری که از سوی آنها وارد شده، فشار بالایی بوده است.
مهاجرانی گفت: دولت باید صداها را بشنود و کمک کند نسبت به فهم مشترک برای حل مسائلی که در جامعه وجود دارد. به همین جهت برنامه سهسطحی توسعه اقتصادی که از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده است، یک برنامه شرایط اضطرار آماده شد و در واقع کارهایش انجام میشود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: یک برنامهای برای مدیریت شرایط اقتصادی در کوتاهمدت و ثبات اقتصادی است که همان جلسهای است که دیشب در بانک مرکزی برگزار شد و با حضور رئیسجمهور و سران قوا نیز تشکیل شد و خروجی آن یک بسته بود که خدمت شما توضیح خواهم داد.
وی ادامه داد: یکی دیگر نیز در راستای برنامه هفتم است که سعی میکند بر ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کار کند.
مهاجرانی عنوان کرد: این برنامه ۲۰ بندی که طبیعتاً بخش زیادی از سوالات شما نیز در آن قرار دارد، چهار محور را پوشش میدهد؛ کنترل تورم، محور سوم مدیریت بازار است و محور چهارم بهبود رشد اقتصادی است.
سخنگوی دولت بیان کرد: در مورد بهبود معیشت، یکی این است که ابتدا وضعیت موجود را بیان کنم؛ وضعیت موجود را میدانیم و طبیعتاً از آن دفاع نمیکنیم و طبیعتاً وظیفه خودمان میدانیم که این وضعیت را باید بهبود ببخشیم.
وی افزود: مسلماً تورم بالایی را در کشور داریم، این را هم دولت به آن آگاه است و هم صدای مردم در طول این مدت دقیقاً دال بر این موضوع بوده است.
مهاجرانی گفت: همانطور که رسانه ملی همین موضوع را دیشب پوشش داد، دیدیم که مردم ما به دنبال موضوعات معیشتی و صنفی هستند و طبیعتاً به دنبال سیاسی کردن موضوع نیستند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: تورم حدود چند درصد بدیهی است که صدای مردم را در میآورد و برای این موضوع از دو ماه قبل دولت برنامههایش را آماده کرده بود. این برنامه، برنامهای است که مشخص، روشن، منسجم و با اقدامات مؤثر و توالی زمانی کار میکند.
مهاجرانی عنوان کرد: دولت دارد میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما آن چیزی که شاهد آن هستیم این است که یارانهها و به عبارتی یارانه پنهانی که دولت میپردازد، به نقاط مؤثری که باید اثرگذار باشد، اثرگذاری ندارد. به این معنا که علیرغم هزینه چند میلیارد دلار، وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیافته است.
وی افزود: دولت راهکاری را در واقع دنبال میکند و آن این است که در بودجه، در قانون بودجه ۱۴۰۵ اجازه گرفته است مبنی بر اینکه به جای اینکه این یارانه در ابتدای زنجیره داده شود، یارانه را به انتهای زنجیره جابهجا کند.
وی گفت: به همین جهت برای کنترل معیشت مردم و جلوگیری از افت معیشت مردم و زیست شرافتمندانهای که طبیعتاً مردم عزیز ما حقشان است که داشته باشند، دو راهکار سبد کالا و اعتبار پیشبینی شده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: انشاءالله فردا چهارشنبه، در دولت این موضوع به قطعیت خواهد رسید و هم درباره نوع آن و هم درباره رقم آن، انشاءالله فردا پس از جلسه دولت خدمت عزیزان اعلام خواهم کرد.
مهاجرانی ادامه داد: باید جلوگیری کنیم از کسریها، زیرا خروجی عامل تورم یکی کسری بودجه است و یکی ناترازی بانکها، به عبارتی اضافهبرداشتی که از بانکها صورت میگیرد.
مهاجرانی عنوان کرد: در نهایت بانک مرکزی مجبور است به نوعی آن را جبران کند و خود همین موضوع میشود عامل تورمی که ما در جامعه شاهد آن هستیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: لذا با کنترل تخصیص تا پایان سال سعی میشود که کسریها مدیریت شود و همچنین با تخصیصهای منظمی که در بودجه سال آینده پیشبینی شده است، قرار است بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت انشاءالله صرفهجویی شود.
وی افزود: به عبارتی این ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی است که در نهایت منجر میشود به کاهش کسری بودجه و هرچقدر که کسری بودجه کمتر باشد، طبیعتاً تورم کمتر خواهد بود.
مهاجرانی در خصوص بودجه و حذف برخی ردیفهای بودجهای، گفت: سازمان برنامه ۱۳۶ ردیف بودجهای را مورد بازبینی قرار داده است، ۷۰ ردیف اعتباری حذف شدند و ۶۰ ردیف اعتباری در راستای ارزیابی عملکرد در ردیف سازمانهای اصلی قرار گرفتند. یعنی طبیعتاً آن سازمان اصلی متولی است که بررسی را انجام دهد که برای سنوات آتی، اگر واقعاً عملکرد قابل توجهی داشتند، با بودجه حفظ میشود و اگر نه، طبیعتاً در سالهای آتی بودجه آنها نیز حذف خواهد شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: فهرست ردیفهای حذفشده و ادغامشده در جداول بودجه وجود دارد که طبیعتاً برای همه شما عزیزان قابل دسترس است.
وی را خصوص بودجه بخش آموزش و پرورش گفت: در واقع از سازمانهایی که بهشدت مورد توجه رئیسجمهور هستند و میزان وقتگذاری و جلسات مکرر ایشان نشان از همین توجه دارد، وزارت آموزش و پرورش است، لذا پنج مورد بهصورت جدی در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؛ حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس که یکی از موضوعاتی است که بسیار درباره آن صحبت شده است، موضوع شیر مدارس برای دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی که طبیعتاً کسانی هستند که واجد شرایط هستند برای دریافت، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم که جلوگیری کند از در واقع تارک تحصیل شدن این بچهها و حفظ کیفیت آموزشی.
سخنگوی دولت بیان کرد: حملونقل ایاب و ذهاب دانشآموزان با توجه به اینکه برخی از مدارس نسبت به محل زیست دانشآموزان فاصله دارد و همچنین حملونقل دانشآموزان و اجرای طرح رتبهبندی که یکی از راهکارهای بسیار مهم در راستای کیفیتبخشی آموزشی است، بهصورت جدی مورد توجه قرار دارد.