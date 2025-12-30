جوان آنلاین: رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری درخصوص محکومیت این فدراسیون به پرداخت ۱.۷ میلیارد تومان در یک پرونده حقوقی اظهار داشت: در سال ۸۸ و پیش از برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان، یک رکابزن در خوزستان در اردوی آمادگی دچار حادثه تصادف شد و این فرد متاسفانه دچار قطع نخاع شد. دادگاه نیز پس از ۴ سال یعنی در سال ۱۳۹۲ رای به آن داد که باید به این فرد به اندازه ۴ دیه کامل و ۲۱.۶ درصد دیه کامل پرداخت شود.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: در این ماجرا، هیئت دوچرخه‌سواری خوزستان به پرداخت ۳۰ درصد دیه و اداره کل ورزش و جوانان نیز به ۱۰ درصد دیه محکوم شده بودند. متاسفانه در آن زمان از شناسه حقوقی فدراسیون به گزارش مهر، دوچرخه‌سواری به جای شناسه هیئت استان استفاده شده و به همین دلیل، به دلیل عدم واریز وجه از سوی هیئت، این پول که معادل ۱.۷ میلیارد تومان است، باید از سوی فدراسیون پرداخت شود.

اسدی عنوان کرد: این مبلغ نسبتاً سنگین باز هم از دوره قبلی به ما ارث رسید، در حالی که اطلاعی از آن نداشتیم. این در حالی است که امسال مبلغ ۷۰۰ میلیون نیز بابت مالیات سال ۹۴ پرداخت کردیم و همه اینها جدا از هزینه سنگینی است که برای افتتاح ساختمان جدید فدراسیون انجام شد.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: ما مجبور به پرداخت این ۱.۷ میلیارد تومان هستیم که رأی آن ۱۲ سال قبل صادر شده است، اما به هر حال هزینه‌ آن بر روی دوش فدراسیون قرار دارد.