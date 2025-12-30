کد خبر: 1337492
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۷
ورزش » ساير

حریفان استقلال و سپاهان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

حریفان استقلال و سپاهان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سه شنبه ۹ دی در مقر AFC برگزار شد و تیم های فوتبال استقلال و سپاهان حریفان خود را شناختند.

جوان آنلاین: مسیر تیم‌های باقی‌مانده برای رسیدن به افتخار قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵ امروز سه‌شنبه ۹ دی و در مراسم قرعه‌کشی مرحله حذفی مشخص شد.

به گزارش مشرق، این قرعه‌کشی از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC House) در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن، ۸ تیم از منطقه غرب و ۸ تیم از منطقه شرق حریفان خود را شناختند.

بر اساس اعلام AFC، تیم‌های هر منطقه در دو گلدان قرار می‌گیرند؛ گلدان اول شامل تیم‌های صدرنشین گروه‌ها و گلدان دوم شامل تیم‌های دوم گروه‌ها خواهد بود:

منطقه غرب

* گلدان اول: الوصل امارات، الاهلی قطر، الحسین اردن، النصر عربستان
* گلدان دوم: استقلال ایران، آرقه داغ ترکمنستان، فولاد مبارکه سپاهان ایران، الزوراء عراق

منطقه شرق

* گلدان اول: مک‌آرتور استرالیا، گامبا اوساکا ژاپن، پرسیب باندونگ اندونزی، تمپینس روورز سنگاپور
* گلدان دوم: کونگ آن هانوی ویتنام، راچابوری تایلند، بانکوک یونایتد تایلند، پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی

طبق قوانین قرعه‌کشی تیم‌هایی که در مرحله گروهی با یکدیگر هم‌گروه بوده‌اند، مقابل هم قرار نخواهند گرفت. این اصل محافظت از گروه‌ها توسط نرم‌افزار قرعه‌کشی رعایت می‌شود و همچنین از بروز بن‌بست در فرآیند قرعه جلوگیری خواهد شد.

مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها در ماه بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود؛ در منطقه غرب طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن و ۲۸ و ۲۹ بهمن و در منطقه شرق در تاریخ‌های ۲۲ و ۲۳ بهمن و ۲۹ بهمن و اول اسفند.

مرحله یک‌چهارم نهایی در اسفند ۱۴۰۴ پیگیری خواهد شد؛ دیدارهای منطقه غرب در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند و ۱۹ و ۲۰ اسفند و مسابقات منطقه شرق در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۴ اسفند و ۲۰ و ۲۱ اسفند برگزار می‌شود.

مرحله نیمه‌نهایی نیز در فروردین ۱۴۰۵ انجام خواهد شد؛ نمایندگان منطقه غرب در روزهای ۱۸ و ۲۵ فروردین و تیم‌های منطقه شرق در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ فروردین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در نهایت، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ با برگزاری دیدار فینال تک‌حذفی بین نمایندگان غرب و شرق در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

الزورا عراق - الوصل امارات
آرقه داغ ترکمنستان - النصر عربستان
سپاهان - الاهلی قطر
استقلال - الحسین اردن

