جوان آنلاین: پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، درباره اعزام خبرنگاران به بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ گفت: در ارتباط با اعزام خبرنگاران باید تأکید کرد که فراهم‌سازی این امکان، قاعدتاً بر عهده کشور میزبان است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون در اختیار داریم، کارشکنی‌های دولت آمریکا موجب بروز چالش‌هایی برای هواداران تیم ملی، اعضای تیم‌ها، کادر پشتیبانی و همچنین رسانه‌ها شده است.

به گزارش فارس، وی افزود: در همین راستا، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه، تلاش‌هایی در حال انجام است تا با وجود چالش‌های موجود، بهترین و کامل‌ترین پوشش ممکن از این رقابت‌ها ارائه شود.

گفتنی است، تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، رقابت خود را در گروه G با دیدار مقابل نیوزیلند ساعت ۴:۳۰ بامداد سه‌شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس آغاز می‌کند.

دیدار دوم ایران برابر بلژیک ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه ۳۱ خرداد و باز هم در همین ورزشگاه برگزار می‌شود. آخرین بازی مرحله گروهی نیز مقابل مصر، ساعت ۶:۳۰ بامداد شنبه ۶ تیر در ورزشگاه لومن‌فیلد سیاتل خواهد بود.