ولایتی: دشمن دربرآورد قدرت نظامی ایران دچار خطایی فاحش شد

جوان آنلاین: «علی اکبر ولایتی» دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پیامی به نشست تخصصی تبیین روایت ها و پاسخ به شبهات پیرامون جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی ابراز داشت: صلابت، شجاعت و تدابیر هوشمندانه ایشان، ضمن حفظ وحدت ملی و افزایش امید اجتماعی، موجب ارتقای قدرت دفاعی کشور و حضور مؤثر همه ارکان نظام در میدان شد و رؤیای ایجاد خلأ رهبری را به‌طور کامل باطل ساخت.

به گزارش ایسنا، وی همچنین بیان داشت: دشمن دربرآورد قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران دچار خطایی فاحش شد. عبور موشک‌های نقطه‌زن ایران از چندین لایه پدافند پیشرفته و اصابت به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی و حتی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، نشان داد که توازن قدرت به‌گونه‌ای بنیادین تغییر یافته و همین واقعیت، دشمن را به درخواست آتش‌بس واداشت.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در این پیام خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صحنه‌ای کم‌نظیر از اتحاد اقوام، نسل‌ها و طیف‌های مختلف ملت ایران بود؛ اتحادی که با کنار گذاشتن اختلافات، سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی پدید آورد و می‌تواند بنیان همبستگی پایدار و پیشرفت متوازن کشور در آینده باشد.

وی افزود: امروز دشمن صهیونیستی و حامیانش، اعتراف می‌کنند که طرح‌ها و رزمایش‌های چند دهه‌ای آنان نقش بر آب شده است. خسارت‌های سنگین اقتصادی، تشدید بحران هویتی در سرزمین‌های اشغالی، افزایش مهاجرت معکوس و تعمیق اختلافات داخلی، چهره واقعی این شکست را نمایان ساخته است. با این حال، آنان می‌کوشند از طریق جعل واقعیت و جنگ روایت‌ها، تصویری ساختگی از پیروزی ارائه دهند؛ تلاشی که محکوم به شکست است.

ولایتی در پایان اظهار داشت که با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی، خودباوری و ارتقای توانمندی‌ها، بر همه امت اسلامی فرض است که با تبعیت آگاهانه و هوشمندانه از مقام معظم رهبری، مسیر عزت، پیشرفت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را با صلابت و پایداری ادامه دهند.