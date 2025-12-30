تأکید اعضای شورای شهرگرگان بر رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری

️ یه گزارش جوان آنلاین: در جریان بررسی این لایحه، اعضای شورای اسلامی شهرگرگان، علاوه بر طرح موضوعات مرتبط با خدمات شهری و منابع انسانی، بر لزوم ارتقای آموزش نیروهای خدماتی، حفظ کرامت شهروندان و کارکنان، رعایت حقالناس و حرکت به سمت برخوردهای فرهنگی در مواجهه با مشکلات شهری از جمله ساماندهی دستفروشان تأکید کردند.
️ همچنین ضرورت تقویت حوزه روابط عمومی، توجه به رفاهیات کارکنان شهرداری و ساماندهی موضوعات انضباط شهری و ترافیک از دیگر محورهای صحبت اعضا بود.
️ مسئله ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان، ایجاد فضاهای فروش ویژه بانوان، استفاده از نیروهای متخصص در حوزههای اجتماعی، لزوم ارائه گزارش و پاسخگویی نسبت به طرحهای قبلی همچون مرمت اماکن ورزشی،سرمایهگذاریها و میادین شهری نیز مطرح شد.