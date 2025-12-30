کد خبر: 1337454
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲
بارش برف و باران در ۱۴ استان/ یخبندان در راه است

بارش برف و باران در ۱۴ استان/ یخبندان در راه است سازمان هواشناسی امروز (سه‌شنبه) برای ۱۴ استان کشور بارش برف و باران و کاهش دما پیش بینی کرد.

جوان آنلاین: امروز (سه‌شنبه) به‌تدریج از ابرناکی و بارندگی در شمال غرب، غرب و غرب سواحل دریای خزر کاسته می‌شود و گستره فعالیت سامانه بارشی در سایر مناطق کشور است.

به گزارش ایرنا، در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، دامنه های جنوبی البرز در استان‌های البرز، تهران و سمنان، برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز و در شرق لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، غرب فارس، ارتفاعات کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان، ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود و در اواخر وقت این سامانه از شرق کشور خارج می شود.

فردا (چهارشنبه) در نوار شرقی کشور وزش باد و کاهش دما ادامه خواهد داشت. ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات آذربایجان غربی افزایش ابر و بارش برف رخ می دهد.

قابل ذکر است امروز در اکثر مناطق کشور وزش باد شدید بوده و با سوز باد همراه است. چهارشنبه این وضعیت در نیمه شرقی کشور تداوم دارد.

همچنین در روز چهارشنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان در اغلب مناطق کشور رخ خواهد داد.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۵ و کمینه دمای آن به ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه در غالب مناطق کشور روند افزایش دما حاکم می شود و در ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر و در ارتفاعات آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و رگبار برف پیش بینی می شود.

جمعه با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز غربی و ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، همدان و مرکزی، افزایش ابر و بارش برف رخ می دهد.

همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در غرب مازندران، گیلان و شرق اردبیل، وزش باد، کاهش دما، ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می شود.

در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و روزهای سه شنبه و جمعه دریای خزر مواج است.

