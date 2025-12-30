کد خبر: 1337408
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۸
در راستای پویش بقیه الله

امتیاز حج، نذر سلامت مردم کاشان شد

امتیاز حج، نذر سلامت مردم کاشان شد خیر کاشانی با واگذاری امتیاز حج، یک و نیم میلیارد ریال به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) اهدا کرد
هادی مومنی راوندی

در حرکتی خداپسندانه، یکی از خیران کاشانی با واگذاری امتیاز حج‌خود، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به پروژه بیمارستان تخصصی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) این شهر کمک کرد.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با تقدیر از این اقدام نیک، اظهار داشت: کمک‌های مردمی، از هر طریقی که باشد، نقشی حیاتی در تسریع احداث بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) ایفا می‌کند.

دکتر ناصر تحقیقی افزود: بیمارستان ۳۵۰تخت‌خوابی بقیه‌الله الاعظم(عج) از پروژه‌های راهبردی درمانی در شمال استان اصفهان است که تکمیل آن می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای درمانی مردم منطقه را پوشش دهد.

وی با اشاره به گستردگی و هزینه‌بر بودن این پروژه تصریح کرد: تکمیل بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) نیازمند اعتباری بالغ بر۳همت است و با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، تأمین این اعتبارات از سوی دولت به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست؛ از این‌رو، مشارکت مردمی در قالب پویش بقیه‌الله، یکی از راه‌های مؤثر برای تسریع در روند تکمیل این پروژه ملی و پاسخگویی به نیازهای درمانی منطقه به شمار می‌رود.

دکتر تحقیقی از همه مردم نیک‌اندیش و خیر دعوت کرد برای مشارکت در ساخت این بیمارستان با اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تماس گرفته یا کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب اعلام‌شده واریز کنند.

شماره تماس: ۰۳۱-۵۵۵۵۰۰۰۰

شماره شبای حساب: IR۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۷۷۴۸۰۰۲۰۰۶

 

