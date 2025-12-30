جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن میرود، یکی از کاملترین زندگینامههای منتشره درباره زندهیاد آیت الله العظمی سید محمدهادی حسینی میلانی است. این مجموعه دو جلدی ازسوی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی میلانیف فرزند آن بزرگ تدوین یافته و انتشارات حقایق اسلامی، آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای ناشر در توصیف موضوع این پژوهش، به نکات پیآمده اشارت برده است: «بررسی زندگینامه فقها و تأمل در ویژگیهای آنان و تفکر و دقت در ظرافتهای زندگی آنان و جاودانسازی آن برای نسلهای آینده، البته با حفظ امانت و راستگویی، آکنده از درسها و پندها، عبرت و علماندوزی است. در این مجموعهی دو جلدی به انضمام اسناد و تصاویر، زندگینامه حضرت آیتالله العظمی سید محمد هادی میلانی، فقیه پاکی که در زمره فقیهان کمنظیر و کمیاب در قرن اخیر است، مرور میشود. وی علم و تقوا را در والاترین درجات آن کسب کرد و در این دو فضیلت به قله کمال رسید. کسی که مراحل مختلف زندگی پر برکت این عالم ربانی را ملاحظه کند، این مطالب برایش آشکار میشود. این اثر دو جلدی، در ۱۲فصل متضمن شرح زندگینامه این بزرگوار میباشد. فصل یکم: ولادت، نسب و خاندان/ فصل دوم: تحصیلات، مهارت در علوم، آثار علمی و ادبی/فصل سوم: ویژگیهای روحی و کرامات تابناک/فصل چهارم: تدریس در حوزههای علمیه/فصل پنجم: مسافرتها/فصل ششم: مرجعیت دینی و ریاست حوزهعلمیه خراسان/فصل هفتم: کارهای رهبرانه، توصیههای راهبردی و کلمات حکیمانه/فصل هشتم: دیدار با شخصیتهای کشورهای دیگر/فصل نهم: اجازهنامههای روایت حدیث، یادداشتها، امور نادر و کلمات حکمتآمیز/فصل دهم: یادداشتها و نامههای رسیده و فرستاده (اسناد و تصاویر) /فصل یازدهم: وفات و خاکسپاری/فصل دوازدهم: سخنان علما و شخصیتهای برجسته...».
از آن روی که در «مرجع آگاه» سخن از کارنامه آیتالله میلانی در میان است، مناسب است تا شمهای از پیشینه مبارزاتی آن بزرگ را در آیینه توصیفات رهبر معظم انقلاب اسلامی مرور کنیم. ایشان در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره نکوداشت آیتالله در آذر ۱۴۰۴، اظهار داشتهاند: «در جنبهمسائل سیاسی و اجتماعی؛ در شروع مبارزات، ایشان یکی از ارکان نهضت بود. در سال ۴۱ و ۴۲ که مبارزات روحانیت شروع شد، مرحوم آقای میلانی حقاً یکی از ارکان نهضت محسوب میشد. اولاً اعلامیههای ایشان، خیلی اعلامیههای قویای بود. ما در مدرسهحجتیه بودیم، تابلوی اعلاناتی بود که میآمدند اعلامیهها را آنجا میزدند و ما میایستادیم و آنها را میخواندیم. من یک وقت دیدم از آقای میلانی یک اعلامیهای آمده، به قدری متن قوی و متین و محکم داشت که انسان اصلاً از زیبایی و قوت این متن به هیجان میآمد. ایشان اینجوری بود؛ همه نوشتههای فارسی ایشان همینجور است. حالا من الان یادم نیست نوشتهعربیای از ایشان دیده باشم، اما نوشتهفارسیشان خیلی متین، خیلی قوی و خیلی زیبا بود. بعد در آن وقتی که امام را زندانی کرده بودند و مثلاً احتمال احکام تند و شدیدی بود، علمای درجهیک از همهشهرستانها آمدند تهران؛ قطعاً رأس این مجموعه مرحوم آقای میلانی بود؛ بلاشک. گرچه آقای شریعتمداری هم بود، ایشان هم مرجع تقلید بود، اما توجه به آقای میلانی و اعتبار ایشان در بین علما خیلی محسوس و بالا بود. قطعاً قله این مجموعهعلمایی که آمده بودند و مؤثرترینشان، مرحوم آقای میلانی (رضوانالله علیه) بود...».