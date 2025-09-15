دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از شناسایی و دستگیری عامل انتشار کلیپ توهین‌آمیز به مردم استان در فضای مجازی خبر داد.

جوان آنلاین: علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به جریحه‌دار شدن احساسات مردم شریف این استان در پی انتشار کلیپ مذکور، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، دستورات لازم به پلیس فتا صادر و روند رصد و پیگیری آغاز شد.

به گزارش مهر، وی افزود: نیابت قضائی برای استان‌های قم و البرز نیز تنظیم شد تا روند دستگیری متهم با سرعت انجام شود. با همکاری پلیس، متهم در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و امروز دستگیر شد.

عالیشاه تأکید کرد: دستگاه قضائی در برابر هنجارشکنان هیچ‌گونه تساهلی نخواهد داشت و حتی در صورت اظهار ندامت متهم، موظف به برخورد قانونی و قاطع برای حفظ امنیت روانی جامعه و حرمت مردم است.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان اعلام کرد: پس از انتقال متهم به مازندران، پرونده وی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد.