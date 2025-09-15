رایزنی گروسی و وزیر انرژی آمریکا درباره ایران

جوان آنلاین: رافائل گروسی روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خرسندم که این بار در وین و در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس، پس از سفر اخیرم به آمریکا، با وزیر انرژی این کشور دیدار کردم.»
به گزارش ایرنا، وی افزود: «از شراکت محکممان و تداوم حمایت آمریکا از فعالیتهای آژانس در همه زمینهها، از جمله در ایران و اوکراین، قدردانی میکنم.»
شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی صبح امروز (دوشنبه) در وین آغاز به کار کرد و تا روز جمعه (۲۸ شهریور) ادامه دارد. گروسی طی سخنانی در این اجلاس، توافق قاهره در پی حمله به تأسیسات هستهای ایران را گامی مهم و حیاتی برای حرکت رو به جلو و بازگرداندن اعتماد به نظام عدم اشاعه توصیف کرد.
وی بیان داشت: «همه میدانیم که توافق حاصلشده در قاهره اهمیت زیادی داشت. بار دیگر از مصر سپاسگزارم که نه تنها مکان، بلکه حمایت لازم برای این اقدام را فراهم کرد. به همراه جناب آقای دکتر عراقچی توافقی را امضاء کردیم که اقدامات فنی و گامهای عملی لازم برای از سرگیری این کار حیاتی در ایران را مشخص میکند. اکنون این وظیفه بر عهده ما و ایران است که آن را اجرا کنیم، اعتماد را بازسازی کنیم و به جلو حرکت کنیم.»
از سویی وزیر انرژی آمریکا بدون اشاره به همکاریهای همیشگی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کنفرانس عمومی مدعی شد: «کمبود شفافیت مداوم ایران در تعامل با آژانس، بهویژه تشدید فعالیتهای هستهای، غیرقابل قبول است.»
وی در ادامه فضاسازیهای سیاسی درباره برنامه هستهای ایران ادعا کرد: «اگر هنوز هم این موضوع به اندازه کافی روشن نشده باشد، بار دیگر موضع ایالات متحده را تکرار میکنم: مسیر ایران بهسوی دستیابی به سلاح هستهای، شامل تمام ظرفیتهای غنیسازی و بازفرآوری، باید به طور کامل برچیده شود.»
رایت بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی این کشور و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران این ادعا را تکرار کرد: «ایران باید بهطور کامل با آژانس همکاری کند، به تعهدات پادمانی خود پایبند باشد و دسترسی بدون مانع به همه سایتهای مورد نگرانی را فراهم آورد. تنها در آن صورت است که ما چشمبهراه همکاری با ایران برای بازگشت به جامعه جهانی و مشارکت در تجارت جهانی خواهیم بود؛ امری که میتواند فرصتها و رفاه را برای مردم ایران به همراه داشته باشد.»
گفتنی است بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵)، رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده در اقدامی غیرقانونی و بیسابقه به تاسیسات هستهای تحت پادمان آژانس در ایران حمله کرد که بر اساس گزارشها، خسارات گستردهای بر جای گذاشت و واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت.
پیشتر محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس عمومی آزانس تصریح کرد که حملات اخیر حیثیت نظام پادمانی آژانس را خدشهدار کرده است. وی تاکید کرد: «ایران تسلیم فشارها نخواهد شد و از حقوق ذاتی و مسلم خود ذیل انپیتی و حقوق بینالملل کوتاه نخواهد آمد.»