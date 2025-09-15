عملیات موفق پلیس در تبریز: نجات پسر ربوده شده و دستگیری ۴ متهم

جوان آنلاین: سرهنگ محمد نعمتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربایش پسر ۱۸ ساله توسط اشخاص ناشناس، بلافاصله اقدامات اولیه در این راستا آغاز و موضوع با حساسیت ویژه توسط مأموران کلانتری ۲۱ شهرک ارم تبریز پیگیری شد.

به گزارش مهر، وی افزود: با حضور میدانی شخص فرمانده انتظامی شهرستان، مأموران پلیس با بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده و انجام تحقیقات تخصصی و با اشراف اطلاعاتی مخفیگاه و هویت متهمان را در یکی از مناطق این شهرستان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات موفق هر ۴ نفر آدم ربا (۲ نفر آقا و ۲ نفر خانم) را دستگیر کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: یگان‌های عملیاتی و تخصصی پلیس در صحنه با هوشمندی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی فرد ربوده شده را صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگرداندند.

سرهنگ محمد نعمتی گفت: متهمان انگیزه خود از آدم ربایی را اختلافات شخصی با فرد ربوده شده عنوان کردند.