قیمت نفت تحت تاثیر حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه و فشار رئیس جمهوری آمریکا به اعضای ناتو برای توقف خرید نفت مسکو، اندکی افزایش یافت.

جوان آنلاین: از رویترز، نفت خام برنت دریای شمال امروز با رشد ۴۰ سنتی یا ۰.۶ درصدی، هر بشکه ۶۷.۳۹ دلار و وست‌تگزاس اینترمیدیت نیز با رشد ۰.۸ درصدی، هر بشکه ۶۳.۲۱ دلار معامله شد.

به گزارش ایرنا، اوله هانسن، تحلیلگر «ساکسو بانک» می‌گوید که محدوده نوسان قیمت نفت بین ۶۵ و ۷۰ دلار باقی مانده این محدوده نوسان به دلیل مخاطرات ناشی از حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه و درخواست مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه‌های شدیدتر علیه خریداران نفت روسیه، تقویت شده است.

اوکراین در شبانه‌روز گذشته با دست کم ۳۶۱ پهپاد روسیه را هدف قرار داد و این حملات به آتش‌سوزی جزئی در پالایشگاه نفت «کریشی» در شمال غرب روسیه منجر شد.

قرارداد‌های آتی هر دو شاخص نفت یعنی برنت و وست‌تگزاس هفته گذشته در پی تشدید حملات اوکراین علیه زیرساخت‌های نفت روسیه از جمله پایانه نفتی «پریمورسک»، بیش از یک درصد افزایش پیدا کرد.

بندر پریمورسک روزانه ظرفیت بارگیری حدود یک میلیون بشکه نفت خام را دارد و این در حالی است که پالایشگاه «کریشی» روزانه حدود ۳۵۵ هزار بشکه نفت خام روسیه را معادل ۶.۴ درصد کل نفت این کشور را پالایش می‌کند.

به ادعای رویترز، در پی اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه بخش انرژی روسیه، فشار‌ها بر مسکو را افزایش داده است. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا گفته که تنها در صورتی این کار را خواهد کرد که تمام اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خرید نفت روسیه را متوقف و اقدامی مشابه اتخاذ کنند.

جیوانی استاونوو، تحلیلگر یو بی‌اس گفته است که «قیمت نفت ماه گذشته به دلیل تقاضای قوی پالایشگاه‌های چینی و کاهش موجودی نفت خام آمریکا اندکی رشد داشت و در عین حال، داده‌های اقتصادی ضعیف از جانب چین قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد.»

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره در نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) هستند؛ نشستی که انتظار می‌رود در جریان آن فدرال رزرو سیاست پولی را تسهیل کند. کاهش هزینه‌های استقراض (نرخ بهره) می‌تواند تقاضای سوخت را تقویت کند.

داده‌های ضعیف بازار کار و افزایش تورم در آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، نگرانی‌هایی را درباره رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد و مصرف‌کننده نفت جهان ایجاد کرد.