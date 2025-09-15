انگلیس و آمریکا در آستانه امضای توافق چند میلیارد دلاری در حوزه فناوری

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، سفارت انگلیس در آمریکا اعلام کرد که دو کشور در حال آماده شدن برای امضای یک توافق تاریخی در زمینه فناوری طی روز‌های آینده در جریان سفر دونالد ترامپ به بریتانیا هستند.

به گزارش تسنیم، توافق مذکور با هدف تقویت همکاری میان بخش‌های فناوری تریلیون‌دلاری دو کشور طراحی شده و قرار است فرصت‌های بیشتری برای کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان در دو سوی اقیانوس اطلس فراهم کند.

هرچند جزئیات این قرارداد هنوز نهایی نشده است و مذاکرات ادامه دارد، سفارت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد این مشارکت بر فناوری‌های کلیدی تمرکز خواهد داشت که شامل هوش مصنوعی، تراشه‌ها، مخابرات و رایانش کوانتومی است.

لیز کندال، وزیر فناوری انگلیس که در ۵ سپتامبر به این سمت منصوب شده، در بیانیه‌ای گفت: فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی زندگی ما را متحول خواهند کرد.

ترامپ قرار است سه‌شنبه برای دومین سفر رسمی خود به بریتانیا پرواز کند، سفری که انتظار می‌رود سه روز ادامه داشته باشد.

وی قرار است با هیئتی از مدیران اجرایی شرکت‌های آمریکایی از جمله جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، و سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، همراه شود.

بر اساس گزارش اسکای نیوز، به‌عنوان بخشی از مجموعه توافقاتی که قرار است در جریان سفر رسمی ترامپ هفته آینده اعلام شود، شرکت بلک‌راک قصد دارد ۷۰۰ میلیون دلار در مراکز داده بریتانیا سرمایه‌گذاری کند.

از ابتدای سال جاری میلادی، هر دو کشور برنامه‌های عملی در حوزه هوش مصنوعی منتشر کرده‌اند. شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن‌ای‌آی به طور فزاینده‌ای در حال تاسیس دفاتر بین‌المللی در لندن هستند، در حالی که شرکت‌های مستقر در بریتانیا مانند دیپ‌مایند به سرمایه‌گذاری در همکاری‌های فراآتلانتیک ادامه می‌دهند.