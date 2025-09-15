تجاوز رژیم صهیونیستی به ساحت حرم ابراهیمی و اشغال بخشی از آن

جوان آنلاین: هیأت مقاومت علیه دیوار و شهرک سازی‌ها اعلام کرد که مسئولان رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) دستوری را برای تملک سقف محوطه داخلی حرم ابراهیمی در شهر الخلیل صادر کرد که بر اساس آن، مساحت ۲۸۸ متر از سقف مشخص حرم را تصرف می‌کند.

به گزارش ایسنا، مؤید شعبان، رئیس هیأت مقاومت با دیوار و شهرک‌سازی‌ها گفت که کابینه رژیم اشغالگر وارد رویکرد تدریجی و فزاینده‌ای در هدف قرار دادن اماکن دینی شده است که این مسئله با تمامی عرف‌ها مغایرت دارد، به ویژه که اختیارات حرم ابراهیمی در فوریه ۲۰۲۵ از وزارت اوقاف فلسطین به نهاد صهیونیستی موسوم به «هیات برنامه ریزی مدنی» انتقال یافت و اختیارات نظارت از شهرداری الخلیل به شورای دینی در شهرک صهیونیست نشین کریات اربع برای مدیریت بخش‌هایی از حرم و انجام تغییرات ساختاری در حرم انتقال یافت.