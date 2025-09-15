جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا امروز دوشنبه پس از دیدار با هیئت چینی در اسپانیا به خبرنگاران گفت: واشنگتن و پکن گفتوگوهای بسیار خوبی داشتند. توافق کردیم که دور جدیدی از مذاکرات تجاری حدود یک ماه دیگر برگزار شود.
به گزارش مهر، و به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر خزانهداری آمریکا در این ارتباط اضافه کرد: ما در مورد جزئیات فنی توافق (تعرفهها) پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. در مورد خود توافق کلی، همتایان چینی ما با درخواستهای بسیار تندی آمدهاند، خواهیم دید که آیا میتوانیم به آنجا برسیم یا خیر.
«هی لیفنگ» معاون نخست وزیر چین و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز یکشنبه دور جدیدی از مذاکرات تجاری را در مادرید واقع در اسپانیا راهبری کردند.
این در حالیست که آتش بس تعرفهای که در استکهلم به دست آمد، ماه نوامبر منقضی میشود.