اذعان نتانیاهو به انزوای اقتصادی رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز، دوشنبه، در در یک کنفرانس اقتصادی وزارت دارایی این رژیم در قدس اشغالی به انزوای اقتصادی فزاینده اراضی اشغالی با تداوم جنگ غزه اذعان کرده و گفت که این رژیم باید خودکفاتر شود.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، نتانیاهو گفت: اسرائیل در نوعی انزوا به سر میبرد و ممکن است مجور شود به سمت اقتصادی خودکفاتر پیش برود.
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که این رژیم به دلیل پیشبرد جنگ نسلکشی در غزه و تهدید به الحاق بخشهایی از کرانه باختری با تهدید تحریمهای اتحادیه اروپا و فشار فزاینده گروههای حقوق بشری، فعالان رسانهای، فرهنگی و دانشگاهی در سراسر جهان روبهروست که از دولتهای خود میخواهند در اعمال فشار به رژیم صهیونیستی اقدامات ملموستری انجام دهند.
روزنامه گاردین اخیرا گزارشی درباره قطع ارتباط فزاینده دانشگاهها و موسسات علمی سراسر جهان با محافل علمی و دانشگاهی اراضی اشغالی منتشر کرد که این جنبش در صورت گسترش بیشتر، آسیبهایی جدی برای اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری اراضی اشغالی خواهد داشت.
رسانه صهیونیستی در ادامه به نقل از نتانیاهو نوشت: ما بیش از پیش به سازگاری با اقتصادی خودکفا نیاز خواهیم داشت. بیشترین نفرت را از این کلمه دارم. من حامی بازارهای آزادم، اما ممکن است خود را در وضعیتی بیابیم که صنایع تسلیحاتیمان مسدود شود. ما به توسعه صنایع نظامی در اینجا (اراضی اشغالی) نیاز خواهیم داشت، نهتنها در بخش تحقیق و توسعه، بلکه در توان تولید محصولات مورد نیازمان.
نتانیاهو میگوید معتقد است که رژیم صهیونیستی میتواند از این انزوا خارج شود، اما مهاجرت گسترده مسلمانان به اروپا را مقصر «سوق دادن دولتها» به مسیری ضداسرائیلی و و لغو توافقهای دفاعی با رژیم صهیونیستی دانست.
«یائیر لاپید» رهبر حزب مخالفان «آیندهای هست» در رژیم صهیونیستی با انتقاد از اظهارات نتانیاهو گفت: صحبت نتانیاهو از این که اسرائیل در حال ورود به انزوا است و باید خود را با اقتصادی منزوی منطبق سازد، دیوانهوار است. انزوا یک حکم سرنوشت نیست، بلکه محصول سیاست اشتباه و شکستخورده نتانیاهو و دولت اوست. آنها در حال تبدیل کردن اسرائیل به کشوری جهان سومی هستند و برای تغییر وضعیت تلاشی نمیکنند.