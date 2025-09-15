کرملین: ناتو عملاً در جنگ با روسیه است

سخنگوی کرملین گفت که ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا به‌طورعملی در جنگ اوکراین علیه روسیه مشارکت دارد.

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین بعد از ظهر دوشنبه گفت: «ناتو در حال جنگ با روسیه است. این موضوع کاملاً واضح است و نیازی به اثبات بیشتر ندارد.»

به گزارش تسنیم، روسیه بار‌ها ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا را به تنش‌زایی در منطقه و ارائه انواع کمک‌های نظامی و اطلاعاتی در عرصه جنگ با اوکراین متهم کرده است.

روسیه در خصوص لهستان نیز این کشورعضو ناتو را به عدم شفاف سازی متهم کرده است. ارتش لهستان اخیرا اعلام کرد چندین پهپاد را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، منهدم کرد. «دونالد توسک»، نخست‌وزیر لهستان نیز اعلام کرد که ۱۹ مورد نقض حریم هوایی ثبت شده است.

متعاقب این ادعاها، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد حملات پهپادی این کشور تنها متوجه تأسیسات نظامی اوکراین بوده است. همچنین برد پهپاد‌هایی که گفته می‌شود وارد لهستان شده‌اند، بیش از ۷۰۰ کیلومتر نیست و از نظر فنی امکان عبور آنها از حریم هوایی لهستان وجود ندارد.

«میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص گفت که وزارت دفاع لهستان از پذیرش پیشنهاد روسیه برای مشاوره درباره ادعای نفوذ پهپاد‌ها به خاک این کشور خودداری کرده است.

اولیانوف اظهار داشت: «وزارت دفاع روسیه پیشنهاد مشاوره داده، اما طرف لهستانی آمادگی ندارد.»

او تأکید کرد که نسبت دادن دخالت روسیه در این حادثه «عجولانه» بوده است.