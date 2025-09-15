خسارت ۴۰۰۰ میلیاردی کشور از مهاجرت پرستاران

جوان آنلاین: عباس عبادی، در کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری، افزود: برای سال ۱۴۰۵ خوشبختانه وزارت بهداشت پیشنهاد معافیت مالیات پلکانی پرستاران را برای تصویب در قانون بودجه سال آینده به دولت فرستاده است. هر چند این موضوع درآمد‌های دولت را کم می‌کند، اما ارزش افزوده‌ای برای ماندگاری نیرو است و امیدواریم امسال این موضوع در لایحه بودجه دولت بیاید و در مجلس مصوب شود.

به گزارش مهر، وی گفت: پیشنهادی که در کارگروه ویژه تعرفه‌گذاری هم برای سال آینده مطرح شد این بود که ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری حداقل ۱۰۰ درصد رشد کند و ضریب ریالی تعرفه هم بین کارشناس پروانه‌دار و هیئت‌علمی تمام وقت محاسبه شود. امیدواریم با مصوب شدن آن این اتفاق بیفتد و خبر خوشی برای پرستاران است. برای عملیاتی شدن آن باید حمایت ویژه دولت را داشته باشیم. متأسفانه در نگهداشت پزشک و پرستار به‌صورت مسکنی عمل می‌کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در موضوع آموزش پرستاری در مراکز غیرانتفاعی هم در حال پیگیری هستیم، وزیر بهداشت هم آن را شخصاً پیگیری کرده‌اند و امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم. فرایند پذیرش به لحاظ شکلی کاملاً قانونی اتفاق افتاده است، اما از نظر ماهیتی نگرانیم. البته نگران تربیت پرستار توسط بخش خصوصی نیستیم، نگران کیفیت آموزشی که ارائه می‌شود هستیم. مهم این است که در نهایت گیرنده خدمت که مردم هستند ضرر می‌کنند.

عبادی گفت: مسئله اصلی در حوزه مسائل پرستاری این است که مردم خدمات با کیفیتی دریافت کنند، اگر پرستار مشکل معیشتی داشته باشد، مسیر و راهش را پیدا می‌کند و از راه‌های دیگر مانند خدمات زیبایی یا خدمات دیگر معاش خود را تأمین می‌کند، در این میان مردم از کمبود پرستار آسیب می‌بینند. همان طور که درباره مسائل صنف پرستاری صحبت می‌کنیم باید ببینیم نقش مردم به عنوان گیرنده خدمت چیست.

وی افزود: پایین بودن تعرفه همکاران اتاق عمل حرف درستی است. در بیمارستان ۳۲ یا ۶۴ تخته در منطقه دورافتاده که به اجبار باید کارکنان هوشبر و اتاق عمل بگذاریم، در مواردی ۱۵ روز متخصص بیهوشی هست و جراح نیست و در ۱۵ روز دوم جراح هست و متخصص بیهوشی نیست، اما میانگین دریافتی آنها از ماندگاری و آنکال است. این مشکل برای این است که آن مناطق بیمار به اندازه کافی ندارد.

عبادی ادامه داد: هر گونه هم که تعرفه اتاق عمل را دستکاری کنیم، در منطقه‌ای که ضریب اشغال تخت پایین و در حدود سه درصد است، اگر تعرفه مبتنی بر عملکرد باشد چندان فرقی به حال همکار اتاق عمل نمی‌کند، چرا که شاید مجموع دقایقی که سر عمل بوده نهایت یک ساعت باشد؛ بنابراین از راه‌های دیگری باید برای ماندگاری این نیرو‌ها استفاده شود.

ضرر ۴ هزار میلیاردی مهاجرت پرستاران به اقتصاد کشور

وی اضافه کرد: راه‌کار این مشکلات در لایحه حمایت مادی و معنوی پرستاران دیده شده بود، اما این لایحه در حال حاضر کنار گذاشته شده است به این دلیل که در بیمارستان نگهبان، نیروی خدمات و…، هم هست و اگر به پرستاران امتیاز دهند باید به آنها هم بدهند.

عبادی گفت: اگر به فکر مردم نباشیم پرستار در نهایت برای معیشت، مسیر خود را پیدا کرده و معیشت خود را از راه‌های دیگر تأمین می‌کند، در این میان مردم آسیب می‌بینند. در حوزه اقتصاد سلامت یکی از پژوهشگران در پژوهش خود محاسبه کرده بود در سال ۱۴۰۲ که ۵۷۰ پرستار مهاجرت کردند، به قیمت امروز برای آن تعداد ۴ همت کشور ضرر کرده است.

وی افزود: حالا اگر بر همین مبنا افرادی که ترک خدمت کرده‌اند یا در این آمار مهاجرت نیامده‌اند را محاسبه کنیم، کشور عدد بسیار بزرگ‌تری ضرر کرده است، زیرا دیگر نمی‌توان از خدمت این نیرو‌ها استفاده کند.

۲۶ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری جذب نشدند

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: مسیر مطالبه گری از مسیر کاهش آسیب به مردم می‌گذرد. پرستار وکیل مدافع مردم است. برای تربیت پرستار هزینه‌های زیادی شده است، اما مردم از کمبود پرستار رنج می‌برند. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با محاسبه استخدام امسال ۱۹ هزار نفر جذب داشتیم و ۴۶ هزار نفر داوطلب استخدام بودند. این آمار به‌معنی این است که ۲۶ هزار نفر را نتوانستیم جذب کنیم و مردم هستند که از این سو مدیریت متضرر می‌شوند.