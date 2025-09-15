کد خبر: 1317810
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵
جامعه » اخبار كلی

خسارت ۴۰۰۰ میلیاردی کشور از مهاجرت پرستاران

خسارت ۴۰۰۰ میلیاردی کشور از مهاجرت پرستاران معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: اقتصاد کشور از مهاجرت ۵۷۰ پرستار در سال ۱۴۰۲، چهار همت خسارت دیده است.

جوان آنلاین: عباس عبادی، در کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری، افزود: برای سال ۱۴۰۵ خوشبختانه وزارت بهداشت پیشنهاد معافیت مالیات پلکانی پرستاران را برای تصویب در قانون بودجه سال آینده به دولت فرستاده است. هر چند این موضوع درآمد‌های دولت را کم می‌کند، اما ارزش افزوده‌ای برای ماندگاری نیرو است و امیدواریم امسال این موضوع در لایحه بودجه دولت بیاید و در مجلس مصوب شود.

به گزارش مهر، وی گفت: پیشنهادی که در کارگروه ویژه تعرفه‌گذاری هم برای سال آینده مطرح شد این بود که ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری حداقل ۱۰۰ درصد رشد کند و ضریب ریالی تعرفه هم بین کارشناس پروانه‌دار و هیئت‌علمی تمام وقت محاسبه شود. امیدواریم با مصوب شدن آن این اتفاق بیفتد و خبر خوشی برای پرستاران است. برای عملیاتی شدن آن باید حمایت ویژه دولت را داشته باشیم. متأسفانه در نگهداشت پزشک و پرستار به‌صورت مسکنی عمل می‌کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در موضوع آموزش پرستاری در مراکز غیرانتفاعی هم در حال پیگیری هستیم، وزیر بهداشت هم آن را شخصاً پیگیری کرده‌اند و امیدواریم بتوانیم آن را مدیریت کنیم. فرایند پذیرش به لحاظ شکلی کاملاً قانونی اتفاق افتاده است، اما از نظر ماهیتی نگرانیم. البته نگران تربیت پرستار توسط بخش خصوصی نیستیم، نگران کیفیت آموزشی که ارائه می‌شود هستیم. مهم این است که در نهایت گیرنده خدمت که مردم هستند ضرر می‌کنند.

عبادی گفت: مسئله اصلی در حوزه مسائل پرستاری این است که مردم خدمات با کیفیتی دریافت کنند، اگر پرستار مشکل معیشتی داشته باشد، مسیر و راهش را پیدا می‌کند و از راه‌های دیگر مانند خدمات زیبایی یا خدمات دیگر معاش خود را تأمین می‌کند، در این میان مردم از کمبود پرستار آسیب می‌بینند. همان طور که درباره مسائل صنف پرستاری صحبت می‌کنیم باید ببینیم نقش مردم به عنوان گیرنده خدمت چیست.

وی افزود: پایین بودن تعرفه همکاران اتاق عمل حرف درستی است. در بیمارستان ۳۲ یا ۶۴ تخته در منطقه دورافتاده که به اجبار باید کارکنان هوشبر و اتاق عمل بگذاریم، در مواردی ۱۵ روز متخصص بیهوشی هست و جراح نیست و در ۱۵ روز دوم جراح هست و متخصص بیهوشی نیست، اما میانگین دریافتی آنها از ماندگاری و آنکال است. این مشکل برای این است که آن مناطق بیمار به اندازه کافی ندارد.

عبادی ادامه داد: هر گونه هم که تعرفه اتاق عمل را دستکاری کنیم، در منطقه‌ای که ضریب اشغال تخت پایین و در حدود سه درصد است، اگر تعرفه مبتنی بر عملکرد باشد چندان فرقی به حال همکار اتاق عمل نمی‌کند، چرا که شاید مجموع دقایقی که سر عمل بوده نهایت یک ساعت باشد؛ بنابراین از راه‌های دیگری باید برای ماندگاری این نیرو‌ها استفاده شود.

ضرر ۴ هزار میلیاردی مهاجرت پرستاران به اقتصاد کشور

وی اضافه کرد: راه‌کار این مشکلات در لایحه حمایت مادی و معنوی پرستاران دیده شده بود، اما این لایحه در حال حاضر کنار گذاشته شده است به این دلیل که در بیمارستان نگهبان، نیروی خدمات و…، هم هست و اگر به پرستاران امتیاز دهند باید به آنها هم بدهند.

عبادی گفت: اگر به فکر مردم نباشیم پرستار در نهایت برای معیشت، مسیر خود را پیدا کرده و معیشت خود را از راه‌های دیگر تأمین می‌کند، در این میان مردم آسیب می‌بینند. در حوزه اقتصاد سلامت یکی از پژوهشگران در پژوهش خود محاسبه کرده بود در سال ۱۴۰۲ که ۵۷۰ پرستار مهاجرت کردند، به قیمت امروز برای آن تعداد ۴ همت کشور ضرر کرده است.

وی افزود: حالا اگر بر همین مبنا افرادی که ترک خدمت کرده‌اند یا در این آمار مهاجرت نیامده‌اند را محاسبه کنیم، کشور عدد بسیار بزرگ‌تری ضرر کرده است، زیرا دیگر نمی‌توان از خدمت این نیرو‌ها استفاده کند.

۲۶ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری جذب نشدند

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: مسیر مطالبه گری از مسیر کاهش آسیب به مردم می‌گذرد. پرستار وکیل مدافع مردم است. برای تربیت پرستار هزینه‌های زیادی شده است، اما مردم از کمبود پرستار رنج می‌برند. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با محاسبه استخدام امسال ۱۹ هزار نفر جذب داشتیم و ۴۶ هزار نفر داوطلب استخدام بودند. این آمار به‌معنی این است که ۲۶ هزار نفر را نتوانستیم جذب کنیم و مردم هستند که از این سو مدیریت متضرر می‌شوند.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، مهاجرت ، پرستاران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
کدام مافیای انرژی؟
آخرین اخبار