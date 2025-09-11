عامل تیراندازی منجر به قتل در مراسم عروسی دستگیر شد

جوان آنلاین: سرهنگ علی اسداللهی امروز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در مراسم عروسی واقع در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان بلافاصله عوامل به محل اعزام شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان عینی مطلع شدند که فردی به هویت معلوم در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده و منجر به مجروحیت و در تعاقب فوت یک خانم جوان حدوداً ۲۷ ساله شده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به اینکه مأموران با هماهنگی قضائی عامل تیراندازی منجر به قتل را شناسایی و کمتر از یک ساعت طی یک عملیات دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند افزود: یک قبضه سلاح شکاری به‌کاررفته کشف شد.

سرهنگ اسد الهی با بیان اینکه در تحقیقات اولیه از متهم عنوان داشته به‌قصد شادی در مراسم عروسی مبادرت به تیراندازی کرده‌ام که سهواً این رویداد تلخ رقم خورده است، گفت: متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

وی ضمن هشدار به افراد هنجارشکن، گفت: متأسفانه علی‌رغم تأکیدات پلیس و دستگاه قضائی و همچنین با برگزاری همایش‌هایی که با حضور بزرگان و سران طوایف و متنفذان رسم غلط تیراندازی برچیده شده است؛ اما گاهی برخی افراد ناآگاه در مراسم‌ها شادمانه یا عزا مبادرت به تیراندازی می‌کنند که گاهی موجبات مرگ افراد و داغدار کردن چند خانواده می‌شوند که ضروری است با پیوست به پویش نه - به تیراندازی شاهد حوادثی این‌چنین تلخ و دردناک نباشیم.