کد خبر: 1317132
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

مدافع آزادی اسلحه و دوست ترامپ که خودش با گلوله کشته شد!

مدافع آزادی اسلحه و دوست ترامپ که خودش با گلوله کشته شد! حامی سرسخت دونالد ترامپ و از منتقدان شدید ایران و حامی رژیم صهیونیستی در حالی امروز با اسلحه کشته شد که از مدافعان حق مالکیت اسلحه در ایالات متحده بود و برایش تبلیغ می‌کرد.

جوان آنلاین: «چارلی کرک» ۳۱ ساله، یکی از چهره‌های جنجالی و سرشناس جناح راست آمریکا و حامی سرسخت دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در دانشگاه «یوتا ولی» در ایالت یوتا هنگام پاسخ به پرسشی درباره خشونت ناشی از سلاح‌های گرم، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مقامات دولت ترامپ، بلافاصله، این حادثه را یک «ترور سیاسی هدفمند» توصیف کرده‌اند و پلیس فدرال آمریکا (FBI) تحقیقات گسترده‌ای را برای یافتن ضارب آغاز کرد. گفته می‌شود تیر از پشت‌بامی و از فاصله حدود ۲۰۰ متری شلیک شده و تاکنون هیچ فردی دستگیر نشده است.

به گزارش فارس، کرک در شرایطی هدف گلوله قرار گرفت که سال‌ها با اصلاح قوانین اسلحه مخالفت کرده بود و معتقد بود «سلاح بیشتر، امنیت بیشتری به همراه دارد». او حتی از مسلح کردن معلمان برای جلوگیری از تیراندازی در مدارس حمایت می‌کرد و بار‌ها تأکید کرده بود که «مرگ سالانه تعدادی افراد به خاطر آزادی حمل سلاح، بهایی است که باید پرداخت شود». این مواضع، پس از مرگ او و همزمان با تیراندازی‌های مرگبار در مدارس و اماکن عمومی، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است.

فردی که سیاست‌های اسرائیل الگویش بود

او همچنین به دلیل مواضع اسلام‌ستیزانه و حمایت بی‌چون‌وچرای خود از رژیم صهیونیستی شناخته می‌شد. او بار‌ها اسلام را «تهدیدی برای تمدن غرب» توصیف کرده و خواستار محدودیت ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. از سوی دیگر، او از مدافعان سرسخت رژیم صهیونیستی بود و در سخنرانی‌های مختلف با افتخار اعلام کرده بود که سیاست‌های اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها باید «الگوی غرب» قرار گیرد. همین مواضع باعث شده بود وی در میان افکار عمومی به عنوان صدای جریان افراطی و نژادپرست شناخته شود. مواضع تند درباره ایرانچارلی کرک به‌طور مکرر سیاست‌های دولت ایران را مورد انتقاد قرار داده و از رویکرد سخت‌گیرانه‌تر آمریکا در قبال این کشور حمایت کرده بود. او بر لزوم مقابله با آنچه که تهدیدات هسته‌ای ایران خوانده بود تاکید می‌کرد و بار‌ها ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.

اظهارات جنجالی درباره تجاوز و «قیمت آزادی»

برخی از اظهارات جنجالی او، از جمله درباره حاملگی کودکان در شرایط تجاوز و پذیرش خطر مرگ آنها به عنوان «قیمت آزادی» نیز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. وی حتی در مصاحبه‌ای جنجالی در پاسخ به سوالی در خصوص دختری که مورد تجاوز قرار بگیرد، گفته بود «اگر به دختر نه ساله من تجاوز شود و در طی این تجاوز باردار شود، او را مجبور خواهم کرد که آن بچه را به دنیا بیاورد» و تاکید کرده بود که این امر ممکن است به مرگ دخترش بیانجاد، پاسخ داده بود که این خطری است که آن را خواهد پذیرفت.

واکنش‌های خشم‌آلود و جنجالی مردم آمریکا به مرگ چارلی کرک

مواضع تند چارلی کرک در خصوص حمل سلاح و موضوعات دیگر، موجی از نفرت را در بین مردم آمریکا به وجود آورده است به طوریکه بسیاری از آمریکایی‌ها از مرگ او خوحال شدند و حتی ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که افراد را در حال تشکر و قدردانی از عامل مرگ کرک دانستنند. در یکی از این ویدئوها، فردی درباره قاتل کرک می‌گوید «او با ما لطف کرد.. حاضر بودم خودم او (کرک) را بکشم). بسیاری نیز این حامی دونالد ترامپ را «نازی» توصیف می‌کردند.

ترامپ: کرک «شهید آزادی» است!

با این‌حال، دونالد ترامپ با واکنش شدید و احساسات شخصی، کرک را «شهید حقیقت و آزادی» توصیف کرد و سیاست‌های جناح چپ را در شکل‌گیری این حمله مقصر دانست، هرچند به قتل‌های اخیر علیه دموکرات‌ها اشاره‌ای نکرد. بسیاری از سیاستمداران ارشد هر دو حزب، این نوع خشونت را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خواندند، اما فضای تنش و درخواست انتقام در میان طرفداران کرک و ترامپ ادامه دارد و تحلیلگران آن را لحظه‌ای خطرناک در سیاست آمریکا ارزیابی می‌کنند.

ترامپ بدون چارلی کرک رئیس‌جمهور نمی‌شد!

عروس ترامپ نیز در مصاحبه‌ای تاکید کرد که کرک تاثیر زیادی در انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رئیس‌جمهور آمریکا داشته و حتی گفت «ترامپ بدون کرک رئیس‌جمهور نمی‌شد». پیش از این، کرک در کنوانسیون جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۰ و زمانی که ۲۶ سال داشت، به نمایندگان جمهوری‌خواه درباره «اضطراب و نگرانی‌های جوانان» گفت و از آمریکایی‌ها خواست تا در انتخابات از ترامپ و نه جو بایدن حمایت کنند. او گفت «من امشب اینجا هستم تا به شما بگویم و هشدار دهم که این انتخابات، تصمیمی است بین حفظ آمریکا آن‌گونه که می‌شناسیم و نابود کردن هر چیزی که دوست داریم.»

تضاد مواضع چارلی کرک و واقعیت خشونت سیاسی در آمریکا

مرگ کرک، با توجه به مواضع تند او درباره اسلحه و سیاست‌های افراطی، نمونه‌ای از تضاد شدید گفتمان سیاسی در آمریکا است. او که سال‌ها از آزادی حمل سلاح و حتی پذیرفتن مرگ‌های ناشی از آن حمایت کرده بود، حال خود قربانی خشونتی شد که برایش تبلیغ می‌کرد. این تناقض و واکنش‌های شدید اجتماعی و رسانه‌ای، نشان می‌دهد که آمریکا هنوز نتوانسته است تعادلی بین آزادی فردی، امنیت عمومی و خشونت سیاسی برقرار کند.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار