مدافع آزادی اسلحه و دوست ترامپ که خودش با گلوله کشته شد!

جوان آنلاین: «چارلی کرک» ۳۱ ساله، یکی از چهرههای جنجالی و سرشناس جناح راست آمریکا و حامی سرسخت دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در دانشگاه «یوتا ولی» در ایالت یوتا هنگام پاسخ به پرسشی درباره خشونت ناشی از سلاحهای گرم، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مقامات دولت ترامپ، بلافاصله، این حادثه را یک «ترور سیاسی هدفمند» توصیف کردهاند و پلیس فدرال آمریکا (FBI) تحقیقات گستردهای را برای یافتن ضارب آغاز کرد. گفته میشود تیر از پشتبامی و از فاصله حدود ۲۰۰ متری شلیک شده و تاکنون هیچ فردی دستگیر نشده است.
به گزارش فارس، کرک در شرایطی هدف گلوله قرار گرفت که سالها با اصلاح قوانین اسلحه مخالفت کرده بود و معتقد بود «سلاح بیشتر، امنیت بیشتری به همراه دارد». او حتی از مسلح کردن معلمان برای جلوگیری از تیراندازی در مدارس حمایت میکرد و بارها تأکید کرده بود که «مرگ سالانه تعدادی افراد به خاطر آزادی حمل سلاح، بهایی است که باید پرداخت شود». این مواضع، پس از مرگ او و همزمان با تیراندازیهای مرگبار در مدارس و اماکن عمومی، واکنشهای گستردهای برانگیخته است.
فردی که سیاستهای اسرائیل الگویش بود
او همچنین به دلیل مواضع اسلامستیزانه و حمایت بیچونوچرای خود از رژیم صهیونیستی شناخته میشد. او بارها اسلام را «تهدیدی برای تمدن غرب» توصیف کرده و خواستار محدودیت ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. از سوی دیگر، او از مدافعان سرسخت رژیم صهیونیستی بود و در سخنرانیهای مختلف با افتخار اعلام کرده بود که سیاستهای اسرائیل در برابر فلسطینیها باید «الگوی غرب» قرار گیرد. همین مواضع باعث شده بود وی در میان افکار عمومی به عنوان صدای جریان افراطی و نژادپرست شناخته شود. مواضع تند درباره ایرانچارلی کرک بهطور مکرر سیاستهای دولت ایران را مورد انتقاد قرار داده و از رویکرد سختگیرانهتر آمریکا در قبال این کشور حمایت کرده بود. او بر لزوم مقابله با آنچه که تهدیدات هستهای ایران خوانده بود تاکید میکرد و بارها ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.
اظهارات جنجالی درباره تجاوز و «قیمت آزادی»
برخی از اظهارات جنجالی او، از جمله درباره حاملگی کودکان در شرایط تجاوز و پذیرش خطر مرگ آنها به عنوان «قیمت آزادی» نیز در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت. وی حتی در مصاحبهای جنجالی در پاسخ به سوالی در خصوص دختری که مورد تجاوز قرار بگیرد، گفته بود «اگر به دختر نه ساله من تجاوز شود و در طی این تجاوز باردار شود، او را مجبور خواهم کرد که آن بچه را به دنیا بیاورد» و تاکید کرده بود که این امر ممکن است به مرگ دخترش بیانجاد، پاسخ داده بود که این خطری است که آن را خواهد پذیرفت.
واکنشهای خشمآلود و جنجالی مردم آمریکا به مرگ چارلی کرک
مواضع تند چارلی کرک در خصوص حمل سلاح و موضوعات دیگر، موجی از نفرت را در بین مردم آمریکا به وجود آورده است به طوریکه بسیاری از آمریکاییها از مرگ او خوحال شدند و حتی ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که افراد را در حال تشکر و قدردانی از عامل مرگ کرک دانستنند. در یکی از این ویدئوها، فردی درباره قاتل کرک میگوید «او با ما لطف کرد.. حاضر بودم خودم او (کرک) را بکشم). بسیاری نیز این حامی دونالد ترامپ را «نازی» توصیف میکردند.
ترامپ: کرک «شهید آزادی» است!
با اینحال، دونالد ترامپ با واکنش شدید و احساسات شخصی، کرک را «شهید حقیقت و آزادی» توصیف کرد و سیاستهای جناح چپ را در شکلگیری این حمله مقصر دانست، هرچند به قتلهای اخیر علیه دموکراتها اشارهای نکرد. بسیاری از سیاستمداران ارشد هر دو حزب، این نوع خشونت را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خواندند، اما فضای تنش و درخواست انتقام در میان طرفداران کرک و ترامپ ادامه دارد و تحلیلگران آن را لحظهای خطرناک در سیاست آمریکا ارزیابی میکنند.
ترامپ بدون چارلی کرک رئیسجمهور نمیشد!
عروس ترامپ نیز در مصاحبهای تاکید کرد که کرک تاثیر زیادی در انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رئیسجمهور آمریکا داشته و حتی گفت «ترامپ بدون کرک رئیسجمهور نمیشد». پیش از این، کرک در کنوانسیون جمهوریخواهان در سال ۲۰۲۰ و زمانی که ۲۶ سال داشت، به نمایندگان جمهوریخواه درباره «اضطراب و نگرانیهای جوانان» گفت و از آمریکاییها خواست تا در انتخابات از ترامپ و نه جو بایدن حمایت کنند. او گفت «من امشب اینجا هستم تا به شما بگویم و هشدار دهم که این انتخابات، تصمیمی است بین حفظ آمریکا آنگونه که میشناسیم و نابود کردن هر چیزی که دوست داریم.»
تضاد مواضع چارلی کرک و واقعیت خشونت سیاسی در آمریکا
مرگ کرک، با توجه به مواضع تند او درباره اسلحه و سیاستهای افراطی، نمونهای از تضاد شدید گفتمان سیاسی در آمریکا است. او که سالها از آزادی حمل سلاح و حتی پذیرفتن مرگهای ناشی از آن حمایت کرده بود، حال خود قربانی خشونتی شد که برایش تبلیغ میکرد. این تناقض و واکنشهای شدید اجتماعی و رسانهای، نشان میدهد که آمریکا هنوز نتوانسته است تعادلی بین آزادی فردی، امنیت عمومی و خشونت سیاسی برقرار کند.