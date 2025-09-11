آبتین عطاخان قهرمان شطرنج ایران شد

جوان آنلاین: فینال پنجاه‌وهشتمین دوره شطرنج قهرمانی مردان کشور، در حالی به پایان رسید که استاد بین‌المللی آبتین عطاخان بار دیگر به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش تسنیم، این رقابت‌ها با شرکت ۱۰ بازیکن به نام‌های استاد فیده امیرحسین درودگر، استاد بین‌المللی آبتین عطاخان، استاد فیده علی راستبد، حسین رستمی، محمدامین بی‌ریا، ایلیا حجتی‌نژاد، راستین خانجانی، امیررضا کردگار، عرفان احمدی و علی زینالی از ۱۳ شهریور در ارومیه آغاز شده بود.

در پایان دور نهم، عطاخان که در پایان دور هشتم قهرمانی خود را مسجل کرده بود، با تساوی دور پایانی ۷.۵ امتیازی شد و از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کرد.

استاد فیده علی راستبد در پایان دور نهم با شش امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به عنوان نایب قهرمانی رسید و حسین رستمی با ۵.۵ در جایگاه سوم جدول ایستاد.