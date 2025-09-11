مفتی اعظم پاکستان با ابراز نگرانی نسبت به حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به ناوگان دریایی کمک به غزه خواستار حمایت فعال همه اقشار جامعه جهانی به ویژه دولت‌ها از کشتی‌های ناوگان صمود شد.

جوان آنلاین: محمد تقی عثمانی طی پیامی با حمایت از حرکت کاروان بزرگ دریایی صمود برای شکستن حصر غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان گفت که این یک کاروان صلح‌آمیز است که قرار است محاصره وحشیانه غزه را بشکند و کمک‌رسانی کند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: حرکت ناوگان جهانی الصمود نمایشی بزرگ از کرامت انسانی و شفقت است که تمام حامیان فلسطین چه مسلمان و غیرمسلمان را گرد هم آورده و شایسته حمایت از سوی همه اقشار است.

مفتی محمد تقی عثمانی با ابراز نگرانی از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کاروان امدادی صمود، خواستار حمایت فعال دولت‌ها از این حرکت بشردوستانه شد.

پیش‌تر مولانا فضل الرحمان امیر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان نیز با محکومیت حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یکی از کشتی‌های ناوگان الصمود در بندر تونس، تاکید کرد: حمایت همه ما با این ناوگان امدادی و فعالان آزادی فلسطین است.

به گزارش ایرنا؛ کمیته سازمان‌دهنده ناوگان الصمود اعلام کرده است که آخرین اقدامات لجستیکی و امنیتی در حال تکمیل است و در هر شرایطی این ناوگان به سمت غزه حرکت خواهد کرد.

کاروان اصلی ناوگان الصمود، یکشنبه هفته گذشته از بندر «بارسلونا» در اسپانیا حرکت کرد و کاروان دیگری نیز صبح دوشنبه از بندر «جنوا» در شمال غرب ایتالیا به آن ملحق شد.

این ناوگان شامل اتحاد ناوگان آزادی، جنبش غزه جهانی، ناوگان الصمود و سازمان «الصمود نوسانتارا» مالزیایی با هدف رساندن کمک‌های انسانی و حمایت از مردم تحت محاصره غزه است.

گروهی نیز از پاکستان به رهبری مشتاق احمد خان نماینده سابق مجلس سنای این کشور و رئیس پویش مردمی «نجات غزه» در جمع اعضای کاروان اصلی ناوگان الصمود حضور دارد.