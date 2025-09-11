کد خبر: 1317119
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی

خبر‌های خوبی از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه در راه است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به افزایش توان دفاعی نیروی زمینی سپاه گفت: خبر‌های خوبی در آینده از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه خواهیم شنید.

جوان آنلاین: به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار «احمد اخوان مهدوی» معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در جلسه هم اندیشی با مدیران و مسئولان اصحاب رسانه با اشاره به نقش آگاهی بخشی اصحاب رسانه در جامعه، اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس اخبار در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی داشتند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: امید است بتوانیم یک تعامل و هم افزایی با اصحاب رسانه داشته باشیم و نکات مد نظر اصحاب رسانه در انعکاس اخبار را در صحنه عمل پیاده کنیم.

سردار اخوان با اشاره به اهمیت وحدت رویه در امور جاری کشور، عنوان کرد: وحدت رویه در انعکاس امور رسانه‌ای هم می‌تواند انجام شود و باید هدف از انتشار یک خبر مشخص شود؛ همچنین در موضوع خبر ما از یک اصولی تبعیت می‌کنیم که دقت و صحت در انتقال خبر در راس آن است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهمیت پیگیری در امور جاری، تاکید کرد: موانع گسترش روابط با اصحاب رسانه باید شناسایی و رفع شوند تا در جهت اعتلای خبری در مجموعه بکوشیم.

وی عنوان کرد: انتشار سریع، به موقع و دقیق یک خبر، موفقیت را برای یک خبرنگار یا یک مجموعه خبری به ارمغان خواهد آورد؛ برای مثال در موضوعات امنیتی و نظامی سرعت و دقت در انتقال اخبار بسیار مهم است.

سردار اخوان با بیان اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور برتر جهان باشیم، یادآور شد: باید از هوش مصنوعی هم برای حوزه خبر استفاده کنیم و این موضوع و این فناوری در حوزه رسانه‌ای بسیار مهم است؛ چرا که این موضوع در تدوین، تنظیم و انعکاس خبر نقش دارد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن از هوش مصنوعی برای انعکاس برخی اخبار استفاده کرد و این موضوع جای تامل جدی دارد.

وی گفت: امروز در بهداری نیروی زمینی سپاه از هوش مصنوعی جهت شناسایی بیماری‌های مهم از جمله سرطان استفاده می‌کنیم؛ در حقیقت هوش مصنوعی روش تشخیص را آسان و سرعت و دقت شناسایی بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

سردار اخوان با بیان اهمیت نقش رسانه در مبارزه با جنگ شناختی دشمن، تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند در مقابل جنگ شناختی دشمن با تولید محتوای موثر بایستند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: رزمندگان نیروی زمینی سپاه شبانه روز تلاش می‌کنند تا نقاط ضعف را برطرف کنند و شرایط نیروی زمینی سپاه در حوزه آمادگی دفاعی بسیار خوب است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت آمادگی یگان‌های نیروی زمینی بسیار خوب است عنوان داشت: خبر‌های خوبی از قدرت دفاعی نیروی زمینی سپاه خواهیم شنید.

سردار اخوان در پایان خاطرنشان کرد: پل ارتباطی نیروی زمینی سپاه با مردم اصحاب رسانه هستند و امید هست ارتباطات مردمی به کمک اصحاب رسانه افزایش یابد.

سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: عمق بخشی و آگاهی‌بخشی از لزوم کار خبری است و می‌توان هم افزایی بین نیروی زمینی و اصحاب رسانه افزایش یابد.

وی افزود: باید ارتباط و تعامل با اصحاب رسانه را با برطرف کردن اشکالات گسترش دهیم و در یکسال گذشته هم اقدامات خوبی در حوزه انعکاس رسانه‌ای اخبار انجام شده است.

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه ، اصحاب رسانه ، هوش مصنوعی
