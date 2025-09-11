کد خبر: 1317109
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

تحریم کنندگان سینمای صهیونیستی ۳۹۰۰ نفر شدند؛ خواکین فینیکس هم پیوست

تحریم کنندگان سینمای صهیونیستی ۳۹۰۰ نفر شدند؛ خواکین فینیکس هم پیوست خواکین فینیکس و چهره‌های سرشناس دیگر سینمایی با پیوستن به متعهدانی که با موسسه‌های فیلمسازی اسرائیلی که «در جنایات جنگی همدست» هستند، همکاری نمی‌کنند شمار افراد را به ۳۹۰۰ نفر رساندند.

جوان آنلاین: به نقل از ورایتی، در چند روز اخیر چهره‌های بیشتری از سراسر دنیای فیلم و تلویزیون، از جمله برندگان اسکار، بفتا، امی و نخل طلا، تعهد همکاری نکردن با موسسه‌ها و شرکت‌های اسرائیلی که «در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند» را امضا کردند.

به گزارش مهر، در حالی که فهرست اولیه شامل ۱۲۰۰ امضاکننده و شامل فیلمسازانی مانند یورگوس لانتیموس، آوا دوورنی، آدام مک‌کی، بوتس رایلی، اما سلیگمن، جاشوا اوپنهایمر و مایک لی و بازیگرانی از جمله، اما استون، اولیویا کلمن، آیو ادبیری، لیلی گلدستون، مارک روفالو، هانا اینبیندر، پیتر سارسگارد، ایمی لو وود، پاپا اسیدو، گائل گارسیا برنال، ریز احمد، ملیسا باررا، سینتیا نیکسون، تیلدا سوینتون، خاویر باردم، جو آلوین و جاش اوکانر بود، تا روز چهارشنبه، این نامه از مرز ۳۹۰۰ امضا عبور کرد.

اکنون خواکین فینیکس، نیکولا کافلان، اندرو گارفیلد، هریس دیکینسون، بوون یانگ، رونی مارا، گای پیرس، جاناتان گلیزر، ایبون ماس باچراک، فیشر استیونز، ابی جیکوبسون، اریک آندره، الیوت پیج، پایال کاپادیا و، اما دارسی هم امضای خود را به این تعهد اضافه کرده‌اند. فینیکس و مارا به تازگی به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی درام برنده جایزه ونیز درباره غزه با عنوان «صدای هند رجب» قرارداد امضا کرده‌اند و در مراسم افتتاحیه جشنواره با گل‌سینه‌هایی در حمایت از فلسطین روی فرش قرمز رفتند.

بیانیه تعهد که روز دوشنبه توسط سازمان «فیلم برای فلسطین» منتشر شد، بیان می‌کند که نمونه‌هایی از همدستی شامل «سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید، و یا همکاری با دولتی که مرتکب آنها شده است» می‌شود. این تعهد جشنواره فیلم اورشلیم، جشنواره بین‌المللی فیلم حیفا، دوکاویو و TLVfest را هم دربر می‌گیرد.

در این تعهدنامه آمده که: در این لحظه بحرانی که بسیاری از دولت‌های ما قتل عام در غزه را ممکن می‌سازند، باید تمام تلاش خود را برای مقابله با همدستی در این وحشت بی‌وقفه انجام دهیم.

به گفته برگزارکنندگان، این بیانیه جمعی با الهام از «فیلمسازان متحد علیه آپارتاید» نوشته شده است. جاناتان دم، مارتین اسکورسیزی و ۱۰۰ فیلمساز برجسته دیگر در سال ۱۹۸۷ با این بیانیه از صنعت سینمای آمریکا خواسته بودند از توزیع فیلم در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید خودداری کند.

در بیانیه «فیلم برای فلسطین» آمده است: بیشتر شرکت‌های تولید و توزیع فیلم اسرائیلی، نمایندگان فروش، سینما‌ها و سایر مؤسسه‌های فیلمسازی هرگز از حقوق کامل و بین‌المللی شناخته شده مردم فلسطین حمایت نکرده‌اند.

سال پیش تعهد مشابهی توسط بیش از ۷۰۰۰ نویسنده و فعال کتاب، از جمله سالی رونی و ویت تان نگوین، امضا شد و ناشران «همدست» اسرائیلی را تحریم کردند.

تعهد تحریم حامیان نسل‌کشی در غزه چنین تنظیم شده است:

ما به عنوان فیلمساز، بازیگر، فعال در صنعت سینما، قدرت سینما در شکل‌دهی به برداشت‌ها را می‌شناسیم. در این لحظه بحرانی که بسیاری از دولت‌های ما در حال دامن زدن به قتل عام در غزه هستند، باید هر کاری که می‌توانیم برای مقابله با همدستی در این وحشت بی‌وقفه انجام دهیم.

بالاترین دادگاه جهان، دیوان بین‌المللی دادگستری، حکم داده که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد و اشغال و آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان غیرقانونی است. دفاع از برابری، عدالت و آزادی برای همه مردم یک وظیفه اخلاقی عمیق است که هیچیک از ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. به همین ترتیب، اکنون باید علیه آسیبی که به مردم فلسطین وارد شده است، صحبت کنیم.

ما به ندای فیلمسازان فلسطینی پاسخ می‌دهیم که از صنعت سینمای بین‌المللی خواسته‌اند از سکوت، نژادپرستی و غیرانسانی‌سازی خودداری کند و هر کاری که از نظر انسانی ممکن است انجام دهند تا به همدستی در ظلم به آنها پایان دهد.

با الهام از فیلمسازان متحد علیه آپارتاید که از نمایش فیلم‌های خود در آفریقای جنوبیِ دوران آپارتاید خودداری کردند، ما متعهد می‌شویم فیلم‌هایی را که در مؤسسه‌های فیلمسازی اسرائیلی - از جمله جشنواره‌ها، سینماها، پخش‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی - در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست داشته‌اند، نمایش ندهیم، در آنها حضور پیدا نکنیم یا با آنها همکاری نکنیم.

نمونه‌هایی از همدستی شامل سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید و یا همکاری با دولتی که آنها را مرتکب شده است، می‌شود.

برچسب ها: غزه ، فلسطین ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار