تحریم کنندگان سینمای صهیونیستی ۳۹۰۰ نفر شدند؛ خواکین فینیکس هم پیوست

خواکین فینیکس و چهره‌های سرشناس دیگر سینمایی با پیوستن به متعهدانی که با موسسه‌های فیلمسازی اسرائیلی که «در جنایات جنگی همدست» هستند، همکاری نمی‌کنند شمار افراد را به ۳۹۰۰ نفر رساندند.

جوان آنلاین: به نقل از ورایتی، در چند روز اخیر چهره‌های بیشتری از سراسر دنیای فیلم و تلویزیون، از جمله برندگان اسکار، بفتا، امی و نخل طلا، تعهد همکاری نکردن با موسسه‌ها و شرکت‌های اسرائیلی که «در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند» را امضا کردند.

به گزارش مهر، در حالی که فهرست اولیه شامل ۱۲۰۰ امضاکننده و شامل فیلمسازانی مانند یورگوس لانتیموس، آوا دوورنی، آدام مک‌کی، بوتس رایلی، اما سلیگمن، جاشوا اوپنهایمر و مایک لی و بازیگرانی از جمله، اما استون، اولیویا کلمن، آیو ادبیری، لیلی گلدستون، مارک روفالو، هانا اینبیندر، پیتر سارسگارد، ایمی لو وود، پاپا اسیدو، گائل گارسیا برنال، ریز احمد، ملیسا باررا، سینتیا نیکسون، تیلدا سوینتون، خاویر باردم، جو آلوین و جاش اوکانر بود، تا روز چهارشنبه، این نامه از مرز ۳۹۰۰ امضا عبور کرد.

اکنون خواکین فینیکس، نیکولا کافلان، اندرو گارفیلد، هریس دیکینسون، بوون یانگ، رونی مارا، گای پیرس، جاناتان گلیزر، ایبون ماس باچراک، فیشر استیونز، ابی جیکوبسون، اریک آندره، الیوت پیج، پایال کاپادیا و، اما دارسی هم امضای خود را به این تعهد اضافه کرده‌اند. فینیکس و مارا به تازگی به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی درام برنده جایزه ونیز درباره غزه با عنوان «صدای هند رجب» قرارداد امضا کرده‌اند و در مراسم افتتاحیه جشنواره با گل‌سینه‌هایی در حمایت از فلسطین روی فرش قرمز رفتند.

بیانیه تعهد که روز دوشنبه توسط سازمان «فیلم برای فلسطین» منتشر شد، بیان می‌کند که نمونه‌هایی از همدستی شامل «سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید، و یا همکاری با دولتی که مرتکب آنها شده است» می‌شود. این تعهد جشنواره فیلم اورشلیم، جشنواره بین‌المللی فیلم حیفا، دوکاویو و TLVfest را هم دربر می‌گیرد.

در این تعهدنامه آمده که: در این لحظه بحرانی که بسیاری از دولت‌های ما قتل عام در غزه را ممکن می‌سازند، باید تمام تلاش خود را برای مقابله با همدستی در این وحشت بی‌وقفه انجام دهیم.

به گفته برگزارکنندگان، این بیانیه جمعی با الهام از «فیلمسازان متحد علیه آپارتاید» نوشته شده است. جاناتان دم، مارتین اسکورسیزی و ۱۰۰ فیلمساز برجسته دیگر در سال ۱۹۸۷ با این بیانیه از صنعت سینمای آمریکا خواسته بودند از توزیع فیلم در آفریقای جنوبی تحت آپارتاید خودداری کند.

در بیانیه «فیلم برای فلسطین» آمده است: بیشتر شرکت‌های تولید و توزیع فیلم اسرائیلی، نمایندگان فروش، سینما‌ها و سایر مؤسسه‌های فیلمسازی هرگز از حقوق کامل و بین‌المللی شناخته شده مردم فلسطین حمایت نکرده‌اند.

سال پیش تعهد مشابهی توسط بیش از ۷۰۰۰ نویسنده و فعال کتاب، از جمله سالی رونی و ویت تان نگوین، امضا شد و ناشران «همدست» اسرائیلی را تحریم کردند.

تعهد تحریم حامیان نسل‌کشی در غزه چنین تنظیم شده است:

ما به عنوان فیلمساز، بازیگر، فعال در صنعت سینما، قدرت سینما در شکل‌دهی به برداشت‌ها را می‌شناسیم. در این لحظه بحرانی که بسیاری از دولت‌های ما در حال دامن زدن به قتل عام در غزه هستند، باید هر کاری که می‌توانیم برای مقابله با همدستی در این وحشت بی‌وقفه انجام دهیم.

بالاترین دادگاه جهان، دیوان بین‌المللی دادگستری، حکم داده که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد و اشغال و آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان غیرقانونی است. دفاع از برابری، عدالت و آزادی برای همه مردم یک وظیفه اخلاقی عمیق است که هیچیک از ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. به همین ترتیب، اکنون باید علیه آسیبی که به مردم فلسطین وارد شده است، صحبت کنیم.

ما به ندای فیلمسازان فلسطینی پاسخ می‌دهیم که از صنعت سینمای بین‌المللی خواسته‌اند از سکوت، نژادپرستی و غیرانسانی‌سازی خودداری کند و هر کاری که از نظر انسانی ممکن است انجام دهند تا به همدستی در ظلم به آنها پایان دهد.

با الهام از فیلمسازان متحد علیه آپارتاید که از نمایش فیلم‌های خود در آفریقای جنوبیِ دوران آپارتاید خودداری کردند، ما متعهد می‌شویم فیلم‌هایی را که در مؤسسه‌های فیلمسازی اسرائیلی - از جمله جشنواره‌ها، سینماها، پخش‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی - در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست داشته‌اند، نمایش ندهیم، در آنها حضور پیدا نکنیم یا با آنها همکاری نکنیم.

نمونه‌هایی از همدستی شامل سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید و یا همکاری با دولتی که آنها را مرتکب شده است، می‌شود.