رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قم گفت: بزرگداشت یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) به ابتکار قم درسازمان همکاری اسلامی تصویب شد.

جوان آنلاین: از مجمع جهانی شیعه شناسی، حمید مکارم در سخنانی در آیین میلاد حضرت رسول اکرم (ص) که در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد، اظهار کرد: این افتخار از قم آغاز شد؛ پس از سه نشست مقدماتی، پیشنهاد به ریاست جمهوری ارائه و با پیگیری وزارتخانه‌های امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهایتا در اجلاس وزرای کشور‌های اسلامی در استانبول به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا، وی افزود: قم باید پرچم‌دار این حرکت باشد و جشن‌های میلاد رحمت در کشور‌های اسلامی با محوریت این شهر برگزار شود.

قرآن، منبع شناخت پیامبراکرم (ص) و جایگاه اهل بیت (ع)

رئیس مجمع جهانی شیعه‌شناسی و رئیس شورای سیاستگذاری هیات خادم‌الرضا (ع) قم نیز در سخنانی در این مراسم، قرآن کریم را الهام‌بخش اصلی شناخت پیامبر اسلام (ص) دانست و گفت: این کتاب آسمانی از زبان خداوند به معرفی پیامبراکرم (ص) پرداخته و صفت‌های برجسته آن حضرت را بیان کرده‌است.

آیت پیمان با یادآوری نقش اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در تفسیر وحی گفت: در منابع معتبر ۳۶۰ آیه در شان اهل بیت و اولیای الهی آمده‌است و همه دانشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، بر این باورند که پیامبران پیشین مقدمه‌ساز بعثت پیامبر خاتم بوده‌اند.

وی همچنین با بیان این‌که بشارت به پیامبر اسلام (ص) در پنج کتاب آسمانی پیامبران اولوالعزم آمده‌است، حضور پرشور جوانان در این مراسم را نشانه پویایی نسل امروز خواند.

پیمان در ادامه با گرامیداشت میلاد امام جعفر صادق (ع)، حدیثی از آن امام همام درباره اهمیت نماز نقل کرد و هشدار داد: کسی که نماز را سبک بشمارد، از شفاعت اهل بیت محروم می‌شود.

الگوبرداری از سیره نبوی در تکریم کودکان

مدرس حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم به سیره پیامبر اسلام (ص) در تکریم کودکان اشاره کرد و گفت: آن حضرت با کودکان محبت می‌کردند، با آنان هم‌بازی می‌شدند و در حقشان دعا می‌فرمودند؛ این سیره باید برای خانواده‌ها و جامعه امروز ما سرمشق باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی قمی ادامه داد: محبت و توجه پیامبراکرم (ص) به نسل آینده، پیام روشنی برای امروز ما دارد که اگر می‌خواهیم جوانانی متعهد، امیدوار و دین‌دار داشته باشیم باید به نیاز‌های عاطفی و روحی آنان توجه ویژه کنیم.

جلوه‌ای از عشق مردم قم به پیامبر رحمت (ص)

مداحی، اجرای سرود‌های آیینی و پخش نماهنگ‌های ویژه نیز از دیگر بخش‌های مراسم بود که فضایی سرشار از شور و شعف معنوی ایجاد کرد.

حضور گسترده مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در این جشن نشان داد که محبت به پیامبر رحمت (ص) همچنان محور وحدت و نشاط جامعه اسلامی است.

جشن بزرگ خادم‌الرضا (ع) در قم، سرآغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سراسر کشور است که طی سال آینده با محوریت پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) برگزار خواهد شد.