جوان آنلاین: «نصرالدین عامر» مدیر روابط رسانهای جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: حملات اخیر به غیرنظامیان یمنی در صنعاء و الجوف بیپاسخ نخواهد ماند و ما با هدف قرار دادن شهرکنشینان صهیونیست در هر نقطهای از جهان، به این جنایات پاسخ خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه «المسیره»، همچنین «علی الدیلمی» عضو دفتر سیاسی انصارالله و کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو حملات روز گذشته را «جنایت جنگی فجیع» توصیف کرد و افزود: این تجاوز با مشارکت مستقیم آمریکا و انگلیس و همدستی برخی دولتهای عربی صورت گرفت.
وی با اشاره به هدف قرار گرفتن اتوبوسهای عمومی، منازل مسکونی، مقر روزنامه «۲۶ سپتامبر»، موزه ملی و یک پمپ بنزین در قلب پایتخت یمن، گفت: این حملات نشانگر ناتوانی دشمن از مواجهه با توانمندیهای نظامی یمن است و به همین دلیل به کشتار وحشیانه غیرنظامیان روی آورده تا تصویر جنگ روانی بسازد. اما یمن در برابر ریخته شدن خون شهروندان خود سکوت نخواهد کرد و پاسخ متقابل خواهد داد.
الدیلمی در ادامه تأکید کرد: سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی در برابر این جنایات، بهمنزله شراکت در جرم و تشویق دشمن برای ادامه تجاوز است، اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند و بدون حسابرسی رها نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که آمریکا و انگلیس با ارائه پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی، مسئولیت مستقیم این حملات را برعهده دارند و برخی دولتهای عربی نیز با ایجاد پوشش سیاسی یا امنیتی به پروژه صهیونیستی در منطقه خدمت میکنند.
الدیلمی افزود: ظهور آشکار احزاب، گروهها و شخصیتهای عربی در همکاری با رژیم صهیونیستی، نشاندهنده عمق وابستگی آنها است. در همین حال، دستگاههای امنیتی یمن موفق به دستگیری سلولهایی مرتبط با خارج شدند که در پی ایجاد آشوب پس از ناکامی در تحقق اهداف خود بودند.
وی همچنین تأکید کرد: یمن در کنار غزه و فلسطین باقی خواهد ماند و پاسخ به جنایات علیه غیرنظامیان حتمی و برای دشمن و حامیانش بسیار دردناک خواهد بود.
این اظهارات پس از آن بیان شد که چهارشنبه شب رسانهها از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعاء خبر دادهبودند.
در همین راستا، وزارت بهداشت یمن روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به یمن، ۳۵ نفر شهید شدند.
براساس بیانیه وزارت بهداشت یمن، حملات رژیم صهیونیستی به صنعا و الجوف، منجر به مجروح شدن ۱۳۱ نفر شد.
وزارت امور خارجه یمن نیز در واکنش به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر به این کشور تهدید کرد: رژیم غاصب صهیونیستی بهای سنگینی برای این تجاوزات خواهد پرداخت.