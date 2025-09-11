کد خبر: 1317100
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی
انصارالله:

پاسخ به جنایت صنعاء با هدف قرار دادن صهیونیست‌ها در هر کجا خواهد بود

پاسخ به جنایت صنعاء با هدف قرار دادن صهیونیست‌ها در هر کجا خواهد بود پس از حملات مرگبار رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن و استان الجوف، مقامات جنبش انصارالله تأکید کردند که این جنایات با پشتیبانی مستقیم آمریکا و انگلیس و خیانت برخی دولت‌های عربی انجام شده و واکنش یمن «قطعی و دردناک» خواهد بود.

جوان آنلاین: «نصرالدین عامر» مدیر روابط رسانه‌ای جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: حملات اخیر به غیرنظامیان یمنی در صنعاء و الجوف بی‌پاسخ نخواهد ماند و ما با هدف قرار دادن شهرک‌نشینان صهیونیست در هر نقطه‌ای از جهان، به این جنایات پاسخ خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه «المسیره»، همچنین «علی الدیلمی» عضو دفتر سیاسی انصارالله و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو حملات روز گذشته را «جنایت جنگی فجیع» توصیف کرد و افزود: این تجاوز با مشارکت مستقیم آمریکا و انگلیس و همدستی برخی دولت‌های عربی صورت گرفت.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن اتوبوس‌های عمومی، منازل مسکونی، مقر روزنامه «۲۶ سپتامبر»، موزه ملی و یک پمپ بنزین در قلب پایتخت یمن، گفت: این حملات نشانگر ناتوانی دشمن از مواجهه با توانمندی‌های نظامی یمن است و به همین دلیل به کشتار وحشیانه غیرنظامیان روی آورده تا تصویر جنگ روانی بسازد. اما یمن در برابر ریخته شدن خون شهروندان خود سکوت نخواهد کرد و پاسخ متقابل خواهد داد.

الدیلمی در ادامه تأکید کرد: سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی در برابر این جنایات، به‌منزله شراکت در جرم و تشویق دشمن برای ادامه تجاوز است، اما این وضعیت پایدار نخواهد ماند و بدون حسابرسی رها نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که آمریکا و انگلیس با ارائه پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی، مسئولیت مستقیم این حملات را برعهده دارند و برخی دولت‌های عربی نیز با ایجاد پوشش سیاسی یا امنیتی به پروژه صهیونیستی در منطقه خدمت می‌کنند.

الدیلمی افزود: ظهور آشکار احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های عربی در همکاری با رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده عمق وابستگی آنها است. در همین حال، دستگاه‌های امنیتی یمن موفق به دستگیری سلول‌هایی مرتبط با خارج شدند که در پی ایجاد آشوب پس از ناکامی در تحقق اهداف خود بودند.

وی همچنین تأکید کرد: یمن در کنار غزه و فلسطین باقی خواهد ماند و پاسخ به جنایات علیه غیرنظامیان حتمی و برای دشمن و حامیانش بسیار دردناک خواهد بود.

این اظهارات پس از آن بیان شد که چهارشنبه شب رسانه‌ها از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعاء خبر داده‌بودند.

در همین راستا، وزارت بهداشت یمن روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به یمن، ۳۵ نفر شهید شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت یمن، حملات رژیم صهیونیستی به صنعا و الجوف، منجر به مجروح شدن ۱۳۱ نفر شد.

وزارت امور خارجه یمن نیز در واکنش به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر به این کشور تهدید کرد: رژیم غاصب صهیونیستی بهای سنگینی برای این تجاوزات خواهد پرداخت.

برچسب ها: انصارالله یمن ، رژیم صهیونیستی ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار