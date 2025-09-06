معاون هماهنگ کننده ارتش: رمز موفقیت ادامه راه شهداست

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی گفت: ادامه راه شهدا رمز موفقیت است.

جوان آنلاین: دریادار حبیت‌الله سیاری عصر شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت با بیان اینکه مبارزه با استکبار جهانی در ادامه راه شهداست، ابراز امیدواری کرد تا همه ما بتوانیم در راه شهدا ثابت قدم باشیم.

به گزارش ایرنا، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه نیروی دریایی در گیلان اقدامات ارزشمندی در هشت سال جنگ تحمیلی انجام داد، ادامه داد: درصد بالایی از کارکنان نیروی دریایی در گیلان هستند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت و با تاکید بر اینکه توسعه شهر‌ها باید همراه با مطالعه شهری باشد، افزود: توسعه پایدار شهری نیازمند مطالعه دقیق است.

سیاری بیان کرد: توسعه پایدار شهری باید همراه با ملاحظاتی، چون تاثیر آن بر زندگی آیندگان و چگونگی کمک به توسعه شهر باشد.

تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت عصر امروز شنبه با حضور دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی، استاندار و نماینده ولی فقیه در گیلان به بهره‌برداری رسید.